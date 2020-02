Combien d’argent les oiseaux de proie devraient gagner le premier week-end

Le prochain grand film de bande dessinée de DC, Birds of Prey, sortira en salles ce week-end. Il devrait avoir une énorme ouverture au box-office, où il devrait rapporter entre 110 et 125 millions de dollars dans le monde pour le week-end de trois jours, selon Deadline.

Le film a été produit avec un budget de 97,1 millions de dollars, qui tombe à 84,5 millions de dollars après les crédits d’impôt de la Californie, donc Deadline estime qu’il n’aura aucun mal à dégager des bénéfices.

Birds of Prey est une spin-off de Suicide Squad. Ce film a rapporté 133,3 millions de dollars au cours de son week-end d’ouverture en 2016. Une distinction importante entre les deux est que Suicide Squad est sorti pendant l’été, tandis que Birds of Prey sortira en février.

Les premiers commentaires des médias sociaux sur Birds of Prey ont été extrêmement positifs. Les revues officielles commenceront à apparaître mercredi 5 février, alors revenez pour en savoir plus.

Margot Robbie incarne Harley Quinn, aux côtés de Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary et Rosie Perez comme Renee Montoya. L’acteur de Star Wars Ewan McGregor joue le méchant, Black Mask. Birds of Prey est réalisé par Cathy Yan.

