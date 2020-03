Combien de temps Tesla durerait-il sans produire de voitures?

Tesla Il suspendra les opérations de sa principale usine de production de véhicules le 24 mars en raison du coronavirus après une vague d’allégations et de déclarations entre l’entreprise et le gouvernement local, étatique et fédéral des États-Unis.

La fermeture de l’usine Fremont Cela porte un coup sérieux aux opérations de Tesla, c’est sa principale usine, où sont vendues des voitures qui sont vendues presque partout dans le monde, à l’exception de la Chine.

Dans la déclaration de Tesla, a expliqué que la situation économique de l’entreprise permet de passer un bon moment sans produire de voitures, mais il n’est pas clair combien. Ils n’ont pas non plus spécifié de délai – au moins approximatif ou estimé – pour le redémarrage des opérations.

Cela laisse les amateurs de marque et les investisseurs avec un certain niveau de préoccupation, mais maintenant l’analyste Adam Jonas de Morgan Stanley, assure d’être en contact direct avec Tesla Et il rassure en expliquant que la situation financière de l’entreprise est suffisamment saine pour passer des mois sans produire de véhicules.

“Après nos conversations directes avec Tesla et une analyse de sa liquidité, nous avons déterminé que la société est suffisamment solide pour résister à plusieurs mois avec une fermeture complète des opérations”

Cela dit, Morgan Stanley Il a abaissé son estimation de l’objectif de cours de l’action Tesla de 480 $ à 460 $.

Tesla pourrait, dans des cas extrêmes, exporter des voitures fabriquées en Chine

Le consultant New Street Research Il assure qu’ils pourraient supporter cinq trimestres avec des opérations à Fremont complètement arrêtées et un scénario encore plus extrême que celui actuel. Ils assurent également que dans le cas où la situation ne s’améliore pas, il est probable qu’ils commenceront à exporter des véhicules produits en Chine ou la possibilité de déplacer une partie de la production vers l’usine de l’État du Nevada.

Pourtant, il y a des nouvelles positives, et il est possible que l’usine de Fremont ne ferme pas, après que la police locale a publié un communiqué disant qu’elle rencontrera à nouveau Tesla pour essayer de trouver une meilleure solution.

Au moment de la publication de cet article, il était évalué – en pré-commercialisation – à 427 dollars, soit une augmentation de 18% par rapport au cours de clôture d’hier à 361,22 dollars.

👇 Plus en Hypertextuel