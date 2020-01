Combien gagne un Youtuber? 8 influenceurs nous l’expliquent

Youtube existe depuis 15 ans maintenant et depuis qu’il existe, ces chiffres appelés ont commencé à apparaître sur le web yandex: les personnes qui ouvrent leur propre chaîne où elles publient régulièrement leurs vidéos de tout genre possible. Dès que ces vidéos sont connues et que les vues augmentent, ces individus peuvent être considérés comme des influenceurs mais pas seulement, ils peuvent commencer à gagner de l’argent directement depuis Youtube.

Comment vous gagnez sur YouTube et combien de vues sont nécessaires

Les chiffres varient d’un cas à l’autre, en fonction de plusieurs facteurs. Tout d’abord, cela dépend nombre de vues de vos vidéos, puis de durée de cet affichage. À partir de un minimum de 1000 followers et 4000 heures les téléspectateurs peuvent faire partie du programme partenaire Youtube, en voyant des publicités incluses dans leurs vidéos. Tout cela peut également varier en fonction du type de vidéo, de la durée et de la personne qui la regarde. À cet égard, ils se sont exprimés 7 influenceurs qui peut dire de plus près comment ces choses fonctionnent:

Andrei Jikh est un Youtuber russe qui traite des finances et gagne plus grâce aux annonces midroll, qui commencent à partir de vidéos d’un minimum de 10 minutes. Parfois, ils peuvent sauter et parfois non, ils peuvent eux-mêmes choisir cette option;

David Dobrik, Youtuber humoristique slovène, affirme que le blasphème et la musique protégée réduiront considérablement les revenus (il gagne environ 2000 $ par mois malgré environ 10 millions de vues par semaine. Il s’appuie par exemple sur des parrainages;

Natalie Barbu il pouvait même quitter son emploi. Elle a commencé comme passe-temps et a atteint 257 000 membres aujourd’hui. Pour chaque vidéo qui obtient 100 000 vues, elle gagne entre 500 $ et 1 000 $ en fonction du nombre d’annonces qu’elle publie.

Ensuite, il y a 4 autres youtubers qui gagnent des chiffres différents pour des vidéos très différentes pour avoir atteint plus d’un million de vues. Église de Shelby avec ses vidéos techniques et 1,4 million d’abonnés, il gagne entre 2 000 et 5 000 dollars. Austen Alexander, 6 000 $ pour 165 000 abonnés, Marina Mogilko atteint 10 000 $ pour 1,7 million d’abonnés e Kevin David il atteint même 40 000 $ avec 844 000 membres.

Lorsqu’il s’agit de dépasser 1,5 million de vues, nous avons un gain beaucoup plus élevé, comme dans le cas de Paul Kousky, qui avec ses vidéos de fusil jouet Nerf a atteint près de 11 millions d’abonnés. À 150 millions de vues, le garçon a fait de l’argent 97 000 $.

Comme vous pouvez le voir, les gains varient considérablement selon les circonstances, mais pour vivre avec cette profession du 21e siècle, vous avez encore besoin d’huile de coude et bonne chance!