Combien paieriez-vous pour qu’une carte graphique joue en 4K?

La RTX 2080 Ti reste la carte graphique la plus puissante qui existe actuellement. Avec lui, nous pouvons jouer en 4K avec toutes les garanties, chaque fois que nous sommes disposés à désactiver le lancer de rayons ou à recourir à la technologie DLSS pour contrer la perte de performance, une stratégie qui, pour le moment, ne fonctionne que dans Wolfenstein: Youngblood.

Cette carte graphique est l’option la plus puissante pour jouer en 4K, mais comme nous l’avons vu récemment dans cet article, ce n’est pas un bon achat pour le rapport qualité-prix qu’elle offre, car offre 12% plus de performances qu’un RTX 2080 Super et coûte presque le double que celui-ci Aujourd’hui, cette carte graphique, la RTX 2080 Super, est la meilleure option que nous ayons sur le marché pour profiter d’une bonne expérience 4K sans avoir à faire un investissement énorme.

Si notre budget est très limité nous pouvons opter pour une Radeon RX 5700 XT, une carte graphique qui a une puissance à mi-chemin entre le RTX 2070 et le RTX 2070 Super et qui peut déplacer les jeux actuels en 4K tout en maintenant la moyenne entre 30 et 60 FPS stable, selon les exigences de chaque jeu spécifique et la configuration graphique que nous utilisons.

AMD veut démocratiser la 4K avec une carte graphique RDNA 2 “économique”

Personnellement, je pense que la chose la plus intéressante de la présentation de l’architecture graphique RDNA 2 n’a pas été l’accélération du ray tracing via le matériel (sous DXR 1.1), ni le développement d’une carte graphique haut de gamme qui rivalisera au top Avec NVIDIA, ce qui est vraiment frappant, c’est qu’AMD parie toujours démocratisez le jeu en 4K.

Actuellement, la plupart des utilisateurs de PC jouent en 1080p car c’est la résolution la plus équilibrée en termes de qualité d’image, de performances et de coût. Avec une carte graphique de moins de 150 euros on peut déjà profiter d’une bonne expérience dans cette résolution. Cependant, pour jouer en 4K à un niveau similaire, nous devons dépenser environ 430 euros. La différence est énorme, comme nous pouvons le voir, et si nous voulons entrer dans un très bon niveau, nous nous déplaçons déjà entre 650 et 750 euros.

Dans cet esprit, je ne pouvais m’empêcher de me poser une question assez intéressante: combien le joueur moyen serait-il prêt à payer pour une carte graphique capable de déplacer des jeux en 4K? La réponse à cette question nous permettra de découvrir où est le sommet pour atteindre cet objectif de démocratisation des jeux 4K sur PC.

Dans mon cas, j’ai récemment acheté un RTX 2080 Super en vente pour moins de 700 euros. Cette carte graphique est capable de déplacer des jeux en 4K avec des garanties, bien que dans mon cas j’ai préféré la monter avec un moniteur avec une résolution de 1440p et 144 Hz. Cependant, je ne veux pas vous laisser sans mon avis personnel. Je pense qu’il n’y aura pas de réelle démocratisation du jeu en 4K tant que nous ne verrons pas une carte graphique capable de travailler avec cette énorme quantité de pixels dont le prix où les 300 euros.

Maintenant, c’est votre tour, quand seriez-vous prêt à payer pour une carte graphique pour jouer en 4K? Nous lisons dans les commentaires.