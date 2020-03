Combien vaut votre iPad Pro en ce moment?

Le nouvel iPad Pro 2020 est arrivé, et même s’il ne s’agit pas d’une mise à niveau majeure par rapport au modèle 2018, certains pourraient penser que son appareil photo amélioré est essentiel! Si vous cherchez à passer au dernier modèle, vous avez probablement un iPad plus ancien à échanger. Voici ce que vous devez savoir sur le commerce de votre iPad pour maximiser les sommes que vous aurez à consacrer à un nouveau modèle 2020…

Combien vaut votre iPad Pro?

L’iPad Pro vaut entre 80 $ et 500 $ +, en fonction de la génération, de la taille de l’écran dans lequel vous échangez, de la taille du stockage, de son état et de l’acceptation ou non du crédit en magasin.

Comment vérifier la valeur d’échange de votre iPad Pro

Étant donné que l’iPad Pro a déjà plusieurs années, son échange de valeur ne sera évidemment pas tout à fait au détail. Cependant, les iPad ont tendance à conserver leur valeur mieux que tous les autres ordinateurs portables. Il est impossible d’obtenir le PDSF pour votre ancien iPad. De nouveaux iPads sont lancés tout le temps, il est donc inévitable que les modèles précédents perdent une certaine valeur.

Mais vous pouvez toujours trouver un échange décent de valeurs sur le Web. Il ne serait pas très utile pour nous de partager et de comparer tous les montants exacts en dollars dans ce post (car ils changent toujours), mais voici une liste rapide des sites de commerce qui peuvent dire combien vous pouvez obtenir pour votre iPad Pro en ce moment:

Si vous voulez faire le travail de vente de votre iPad Pro vous-même, vous pourrez probablement obtenir un peu plus que ce que ces programmes d’échange peuvent offrir, ce que nous expliquons dans notre guide.

Dernier échange d’iPad Pro en valeurs pour mars 2020

Nous parcourons certains des meilleurs sites de commerce chaque mois pour trouver certaines des meilleures offres. Voici quelques-uns des meilleurs échanges de valeurs pour divers iPad Pros pour Mars 2020:

MyPhones via .: 300 $ en espèces (3e génération, 11 pouces, 64 Go, WiFi, bon) (Soutenez le site!)

MyPhones via .: 350 $ en espèces (3e génération, 11 pouces, 256 Go, WiFi, bon) (Soutenez le site!)

MyPhones via .: 400 $ en espèces (3e génération, 12,9 pouces, 64 Go, WiFi, bon) (Soutenez le site!)

MyPhones via .: 450 $ espèces (3e génération, 12,9 pouces, 256 Go, WiFi, bon) (Soutenez le site!)

MyPhones via .: 500 $ en espèces (3e génération, 12,9 pouces, 512 Go, WiFi, bon) (Soutenez le site!)

Gazelle: 247 $ espèces (3e génération, 11 pouces, 64 Go, WiFi, bon)

Gazelle: 292 $ espèces (3e génération, 11 pouces, 256 Go, WiFi, bon)

Échange Apple: jusqu’à 480 $ Carte-cadeau Apple (varie, entrez le numéro de série)

Clavier intelligent iPad Pro de 3e génération: 20 $ cash (bon) (Soutenez le site!)

Fait intéressant, Apple n’offre que jusqu’à 480 $ pour divers modèles d’iPad Pro, tandis que notre partenaire commercial Apple propose 500 $ pour le modèle haut de gamme de 3,9 pouces de 3e génération. De plus, notre partenaire d’échange est l’un des seuls endroits qui vous permet d’échanger des accessoires Apple Smart Keyboard pour iPad Pro 3e génération.

Apprendre encore plus

Vous pouvez lire sur vos différentes options pour échanger et vendre votre iPad Pro dans notre guide ultime complet. Vous y trouverez également encore plus d’options de trading sur votre iPad Pro pour obtenir la valeur maximale possible.

