Comcast augmente à nouveau les prix du câble avant le lancement de son service de streaming Peacock – .

Comcast est sur le point d’essayer de s’insérer de manière majeure sur le champ de bataille des Streaming Wars, avant le lancement par la société de son service de streaming Peacock en juillet. Mais avant d’y arriver – si vous faites attention depuis longtemps à l’histoire de Comcast, garçons et filles – vous pouvez probablement deviner ce que l’entreprise est sur le point de faire pour ses prix de câble dans l’intervalle.

C’est vrai, une autre augmentation est à venir (ou «ajustements» dans le jargon des entreprises). Comcast a décrit les augmentations comme un sous-produit nécessaire de la réorientation de l’activité – qui continue de perdre des clients à un rythme plus rapide que prévu par les analystes – vers le streaming.

Jeudi, lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, Comcast a déclaré avoir enregistré une perte nette de clients vidéo au cours du trimestre, pour un total de 149 000 personnes. Cela a dépassé la perte attendue de 139 000 et a éclipsé sa perte nette d’il y a un an de seulement 29 000 clients vidéo au cours de la même période en 2018. C’est une tendance qui va certainement se poursuivre, Comcast le reconnaissant jeudi. “Avec les ajustements tarifaires que nous mettons en œuvre en 2020 ainsi que les changements en cours dans le comportement des consommateurs, nous nous attendons à des pertes d’abonnés vidéo plus élevées cette année”, a déclaré le directeur financier de Comcast, Michael Cavanagh.

La tentative de la société de stopper une partie des saignements survient le 15 avril lorsqu’une version financée par la publicité de Peacock sera lancée pour les clients de Comcast. Exactement trois mois plus tard dans la journée, le service sera lancé aux États-Unis.

La coupure de câble, bien sûr, nuit à un élément clé des activités d’entreprises comme Comcast, bien que ces entreprises aient encore au moins un as dans le trou – la possibilité de retirer de l’argent aux clients pour leur connexion à large bande, car vous en avez toujours besoin payer pour diffuser des services comme Netflix. À savoir: Comcast a capté 442 000 clients haut débit au quatrième trimestre, devant les 378 000 ajouts nets attendus par les analystes.

