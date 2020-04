Comic-Con 2020 est définitivement annulé en raison du coronavirus

Il n’y aura pas de Comic-Con 2020. Un de plus et ils partent … Et ceux qui restent. Nous parlons bien sûr des événements qui sont tombés et qui continueront de tomber en raison de la pandémie de coronavirus, à laquelle nous devons maintenant ajouter l’une des nouveautés qui attire généralement les fans de divertissement audiovisuel, bien que son nom indique un autre cours.

Quoi qu’il en soit, bien que les premières années du San Diego Comic-Con aient toujours tourné autour du noble art de la bande dessinée, il a fallu peu de temps pour attirer les amateurs de toutes sortes de contenus geek, des jeux vidéo au cosplay, mais surtout séries de cinéma et de fantastique et de science-fiction, devenant au cours de la dernière décennie l’une des vitrines les plus prolixes pour la présentation de nouveautés cinématographiques et télévisuelles.

Comic-Con 2020 tombe du calendrier

Mais il n’y aura pas de Comic-Con 2020. Après avoir annoncé un premier retard dans l’espoir de pouvoir organiser l’événement fin juillet plus tard, les organisateurs ont confirmé son annulation définitive pour la première fois en cinquante ans d’histoire de la convention. La raison, comme ils l’expliquent, est d’anticiper autant que possible une réponse, compte tenu de l’afflux important que cet événement a généralement.

Compte tenu des innombrables participants qui économisent et planifient leur voyage chaque année, et du grand nombre d’exposants et de parties prenantes qui en dépendent pour leur subsistance, les organisateurs espéraient retarder cette décision en espérant que les inquiétudes concernant Covid-19 pourraient à réduire d’ici l’été “, indique le communiqué. Cependant, “la surveillance continue des conseillers en santé et les récentes déclarations du gouverneur de Californie ont montré clairement que il ne serait pas prudent de poursuivre les plans pour cette année“Ils concluent.

Ceux qui ont déjà acheté le billet peuvent demander un retour ou le conserver pour l’année prochaine. Tous les autres, qui attendaient le barrage traditionnel de publicités et de bandes-annonces que Comic-Con 2020 allait apporter, devront se contenter de recevoir les informations alors que les producteurs les diffusent via Internet. C’est ce qu’il y a: 2020 est l’année perdue … à cause du coronavirus.