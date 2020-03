Command & Conquer Remaster restaurera les cinématiques FMV originales

Command & Conquer: Remastered proposera des versions mises à l’échelle des cinématiques FMV du jeu original, grâce à un travail de détective dévoué du producteur principal Jim Vessella. Le prochain Command & Conquer: Remastered, une recréation du premier jeu de la série de stratégie emblématique, est en développement depuis 2018.

Le remaster Command & Conquer est développé par Petroglyph Games en partenariat avec EA. Petroglyph est composé de certains des anciens développeurs de Westwood Studios, qui ont créé l’original Command & Conquer. Le jeu sera suivi d’un remaster de Command & Conquer: Red Alert, peut-être le jeu le plus aimé de la série classique.

L’une des parties les plus mémorables des jeux Command & Conquer est leurs cinématiques FMV glorieusement ringardes. Depuis l’annonce du remaster, les fans se demandent si les cinématiques originales seront incorporées ou réenregistrées, et ni EA ni Petroglyph n’ont eu de réponse solide jusqu’à présent. Les cinématiques peuvent être un problème brûlant dans les remasters, comme dans la récente controverse Warcraft 3 Reforged, car les fans sont souvent divisés sur le fait de savoir s’ils doivent être inclus dans leur forme d’origine ou entièrement refaits. Dans une vidéo récente, Jim Vessella d’EA a annoncé que les cinématiques FMV originales de Command & Conquer seront mises à l’échelle pour apparaître dans le remaster sans avoir à être réenregistrées.

Dans la vidéo, Vessella parcourt l’incroyable processus de traçage de piles de vieilles cassettes vidéo que certaines personnes pensaient avoir été détruites, puis de trouver un moyen de numériser des séquences de formats obsolètes afin qu’elles puissent être incluses dans le jeu. L’ensemble de la vidéo vaut le détour, mais la version courte est qu’après beaucoup de travail, toutes les vidéos originales des versions console et PC de Command & Conquer ont été récupérées, ainsi que de nombreuses vidéos en coulisses et prises alternatives qui sera inclus dans le jeu dans une galerie de bonus. En fin de compte, EA a même contacté la communauté dédiée de Command & Conquer pour l’aider à développer l’algorithme utilisé pour améliorer la vidéo.

Les remasterisations et les réimaginations d’anciens jeux peuvent parfois obtenir un mauvais rap, mais elles peuvent également être passionnantes pour les fans de longue date. Dans de nombreux cas, la technologie des ordinateurs et des consoles progresse si rapidement que les jeux d’il y a quelques décennies ne peuvent pas être joués du tout, ou du moins d’une manière qui plaît aux joueurs modernes. La récente vidéo de Vessella devrait rassurer les fans que les équipes d’EA et de Petroglyph sont prêtes à faire le maximum pour s’assurer que Command & Conquer: Remastered à la hauteur de leurs attentes.

