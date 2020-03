Commande à domicile de Seattle, les entreprises technologiques s’adaptent au virus et un poème – .

Voici ce dont nous parlons cette semaine sur le podcast ..

La dernière semaine de Seattle sous le nuage du coronavirus a commencé avec l’annonce attendue depuis longtemps du refuge à la maison du gouverneur Jay Inslee. Elle exige que tous les travailleurs, sauf les travailleurs essentiels, restent à la maison et limite ce que tout le monde peut faire en dehors de la maison.

Nous examinons également comment les grandes entreprises technologiques de Seattle réagissent à la crise du COVID-19. Beaucoup licencient du personnel et réduisent leurs dépenses, tandis que certains, comme Amazon, trouvent que leur entreprise est en plein essor.

Et nous proposons notre propre lecture du poème de Walt Whitman que le gouverneur Inslee a cité lorsqu’il a annoncé l’ordre de rester à la maison.

Écoutez ci-dessus, abonnez-vous dans n’importe quelle application de podcast et continuez à lire pour les faits saillants.

Suivez notre blog en direct pour des nouvelles à jour: Coronavirus Live Updates: Les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Plus de podcast: Nous nous penchons sur la façon dont les entreprises technologiques de Seattle réagissent à la crise et comment cela pourrait les affecter à l’avenir.

Le gouverneur Inslee a lu quelques lignes d’un poème de Walt Whitman, «Song of Myself, 33», lorsqu’il a annoncé lundi son ordre de rester à la maison. Nous lisons un extrait plus long du poème et discutons.

