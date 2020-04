comme un Tamagotchi, mais répond aux entrées du monde réel

Cela s’appelle Melbit, et c’est une sorte de Tamagotchi du futur, plus évolué, dynamique et … dans un certain sens, réel, car il répond et réagit aux entrées du monde réel, fondamentales pour son évolution et pour sa survie. De différentes couleurs, races et personnalités, le Melbit prend vie à l’intérieur du MelOD POD, une sorte d’oeuf magique grâce auquel vous pouvez prendre soin de votre elfe et le faire interagir avec le monde réel.

En effet, cet appareil est équipé d’une série de capteurs (température, lumière et mouvement) qui transformeront les entrées externes en facteurs d’évolution et de croissance. En fonction de la température et de la quantité de lumière capturée par le MelOD POD, la race, la couleur et la personnalité de votre Melbit dépendront. Grâce à cet œuf magique, il sera possible de créer non pas une, mais toute une famille Melbits: pour ce faire, vous devrez cependant partir à la recherche d’une Source dans le monde réel, qui nous fournira, à chaque fois, une nouvelle graine à reproduire. La Source peut être n’importe quel point de la réalité qui nous entoure, nous devrons donc explorer, explorer et explorer à nouveau: le POD commencera à vibrer près de la Source.

De toute évidence, il sera possible d’interagir avec vos Melbits via l’application appropriée disponible pour les smartphones et tablettes Android, ainsi que pour les iPhones et iPads compatibles, qui utiliseront la réalité augmentée pour nous montrer des informations. Un exemple? Au cours de l’évolution du Melbit, en cadrant le POD avec la caméra du smartphone, il sera possible de comprendre comment évolue le gobelin (l’ampoule éteinte indique, par exemple, qu’il s’agira d’un Dark Melbit, le thermomètre à haute température indique au lieu de cela, que ce sera un Melbit chaud et solaire, etc.), combien de temps il reste pour terminer l’évolution et quel est le moment de la journée qui influencera l’évolution.

Étant des créatures vivantes, tout comme nous, les Melbits se nourrissent, grandissent, éprouvent des émotions et, surtout, tombent malades. S’il est négligé, Melbits peut se transformer en virus puissants et mourir. Évidemment, avec l’application Melbits, il sera également possible de divertir vos lutins avec une série de mini-jeux, de les personnaliser, de les nourrir et de les chouchouter.

Il sera possible de débloquer de nouveaux objets pour personnaliser vos Melbits simplement en jouant avec eux et en interagissant avec le monde réel. Plus de centaines d’articles sont prévus pour rendre chaque Melbit unique et spécial.

Nous avons dit qu’il existe plusieurs races de Melbits, qui dépendent des conditions de lumière, de température et d’environnement dans lesquelles ils ont évolué. Les Melbits jaunes sont les plus actifs, ils aiment les aventures, ils sont rapides et agiles; les verts, quant à eux, mènent un style de vie extrêmement détendu, aiment dormir et grandir en l’absence de mouvement; les Melbits blancs sont les gardiens de la connaissance, les gobelins les plus sages, porteurs de patience et d’équilibre; les sombres sont de petits ingénieurs, des experts Internet. Ils planifient et codent; les rouges-oranges sont les Melbits les plus affectueux, amusants et câlins. Ils aiment jouer et se faire chouchouter; enfin, les bleu-violets sont les Melbits les plus introvertis mais créatifs, ils aiment s’exprimer à travers la peinture, la musique et la danse.

Le projet Melbits est maintenant à la recherche de supporters sur Kickstarter et devrait faire ses débuts dans le monde entier en décembre de cette année.