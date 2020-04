commence la mise à jour vers Android 10 dans le monde

Le smartphone haut de gamme Huawei P20 il a été annoncé sur le marché il y a quelques années et maintenant, après une longue attente, il semble que ces appareils commenceront à recevoir la longue attente mise à jour vers Android 10 également en dehors de la Chine.

Début du déploiement de la mise à jour mondiale vers Android 10 pour la série Huawei P20

Cela fait un certain temps que tous les heureux propriétaires de ces smartphones attendaient la mise à jour de la dernière version du logiciel Google Home. En fait, cette mise à jour était attendue en mars. Maintenant, cependant, la société a finalement commencé la mise à jour vers la dernière version du logiciel Android 10 avec la nouvelle interface utilisateur EMIUI en version 10.

Cette mise à jour il est en fait également distribué dans le monde entier. La mise à jour se fera évidemment progressivement. D’abord l’Asie, après quoi l’Europe. Tel que rapporté le Huawei Central, la mise à jour en question est déjà distribuée dans de nombreuses régions d’Asie, de sorte qu’il manque très peu de sa distribution également en Europe.

La mise à jour en question correspond à la version du firmware EMIUI 10 10.0.0.160 et a une taille très importante, égale à 4,71 Go. La nouvelle interface utilisateur personnalisée par l’entreprise est évidemment basée sur la dernière version du logiciel Big G, c’est-à-dire Android 10, et apporte avec elle plusieurs nouvelles fonctionnalités. Parmi ceux-ci, il y a la possibilité d’utiliser le mode sombre. En plus de cela, la nouvelle mise à jour apporte plusieurs améliorations et mises à jour aux graphiques de l’interface de Huawei.

Étant donné que la publication mondiale de la mise à jour a commencé depuis les régions asiatiques, il faudra encore attendre quelques semaines de plus pour que cette mise à jour arrive également en Italie le Huawei P20 et Huawei P20 Pro.