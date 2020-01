Commencez votre journée du bon pied avec une visite d’une usine chinoise de batteries d’iPhone

La chaîne Youtube populaire Strange Parts a fait le tour d’une installation de fabrication de batteries pour iPhone.

Ils ont visité une installation gérée par PISEN, à Shenzhen en Chine, qui fabrique des batteries de rechange pour iPhone. Il s’agit donc de batteries que les magasins Apple et les fournisseurs de services potentiellement autorisés pourraient utiliser pour réparer un appareil défectueux, par opposition aux batteries installées dans les tout nouveaux iPhones.

La visite montre comment l’usine mélange le revêtement pour les côtés cathode et anode des batteries au lithium-ion, un mélange utilisé pour revêtir une feuille d’aluminium. L’aluminium revêtu est ensuite chauffé et refroidi, avant d’être inspecté par rayons X. Une presse à rouleaux de 800 tonnes affine l’aluminium. Ensuite, l’aluminium laminé est découpé en rouleaux de largeur de batterie. Une énorme machine combine les deux couches d’anode et de cathode avec un matériau isolant à l’aide d’une machine incroyablement complexe qui ne nécessite aucun travail humain.

Plus tard, vous pouvez voir des batteries entièrement formées vieillir dans une pièce chauffée, chargées pendant quelques heures, puis testées. Les batteries subissent des tests rigoureux et une inspection physique avant d’être emballées et expédiées.

La vidéo est assez longue à 30 minutes, mais si vous avez le temps, ça vaut vraiment le coup! Vérifiez-le!