Comment accélérer Windows 10 et améliorer les performances gratuitement

Windows 10 est un système d’exploitation de pointe qui a marqué un bond important par rapport à Windows 7 et Windows 8.1. L’expérience utilisateur qu’il propose est, en termes généraux, très bonne, en fait fonctionne assez bien même dans des équipements aux configurations relativement lâches, à condition d’atteindre un niveau minimum.

Par exemple, j’ai utilisé Windows 10 dans des ordinateurs portables chinois à bas prix équipés de processeurs Intel Atom et 2 Go de RAM et le résultat a été acceptable dans ses propres limites, bien que pour profiter d’une expérience vraiment bonne, nous avons besoin d’au moins 4 Go de RAM et un processeur au niveau de la série Intel Pentium.

Comme il est évident les performances de ce système d’exploitation échelle matérielle de l’équipement sur lequel il est installé. Si nous utilisons un processeur haute performance, nous avons 16 Go de RAM et nous l’avons installé dans un SSD haute performance Windows 10 aura un fonctionnement parfait, avec un réponse instantanée en se déplaçant à travers l’interface et en effectuant certaines tâches, et des temps d’attente minimaux dans d’autres scénarios.

Si vous utilisez Windows 10 sur un PC modeste avec une configuration matérielle serrée, vous pourriez finir par remarquer à un moment donné que les performances ne sont pas toujours aussi bonnes que vous le souhaiteriez. La solution la plus simple pour améliorer l’expérience utilisateur est de changer les composants de l’équipement, c’est-à-dire de mettre à jour le PC, mais si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne vous inquiétez pas, dans cet article nous partagerons avec vous une série de paramètres qui vous permettront de vous améliorer Performances de Windows 10 sans dépenser d’argent, et sans effort

Améliorer les performances de Windows 10 est l’objectif principal de ce guide, mais pour que tout se passe bien, il est essentiel garder en bon état, nous inclurons donc également une série de recommandations qui vous aideront à y parvenir. Je vous recommande d’appliquer tous les points que nous verrons ci-dessous pour obtenir le meilleur résultat.

Windows 10 et l’importance du plan d’alimentation

La consommation d’énergie affecte considérablement les performances des composants PC et influence également d’autres aspects importants, comme l’autonomie dans le cas d’équipements portables et les températures de travail. Une consommation d’énergie plus élevée moins d’autonomie et des températures plus élevées, même si en contrepartie, nous pouvons obtenir de meilleures performances.

Dans Windows 10, nous pouvons choisir entre différents modes d’énergie allant du plan qui réduit les performances à une consommation inférieure au mode équilibré et haute performance. Passer du plan économiseur au plan haute performance peut nous aider à améliorer considérablement les performances de l’équipement, mais cela augmentera également la consommation, réduira l’autonomie si nous utilisons un ordinateur portable et cela peut affecter considérablement les températures de travail, alors gardez cela à l’esprit.

Personnellement, je pense que c’est l’un des ajustements les plus simples et que les plus grandes différences que vous pouvez faire, vous devez donc être le premier à en tenir compte. Pour changer le plan d’alimentation de Windows 10, il suffit de suivez ces étapes:

Appuyez sur la touche Windows + S et tapez, dans la barre de recherche, «Modifier le plan énergétique».

Nous entrons le premier résultat et choisissons l’option «Modifier les paramètres d’alimentation avancés».

Prêt, il suffit de choisir l’un des plans par défaut. Aussi Nous pouvons créer un plan personnalisé.

Optimiser les unités de stockage

Les unités de stockage jouent un rôle clé dans la performance globale de l’équipement. Avec une utilisation normale du système, il est normal pour les disques durs fragmenter et perdre des performances. Heureusement, ce n’est pas un problème grave, et Windows 10 est livré avec un outil dédié qui nous permet d’optimiser rapidement et facilement nos unités de stockage.

Il est important de garder à l’esprit que le processus d’optimisation du lecteur qui intègre Windows 10 Il est différent du processus de défragmentation classique que nous pouvions trouver dans les systèmes d’exploitation précédents, et est parfaitement adapté pour obtenir des résultats optimaux avec les disques durs et les disques SSD. Et oui, il est totalement sûr, il ne réduit pas la durée de vie de ce type de composants.

L’optimisation des unités de stockage que nous utilisons dans Windows 10 peut nous aider à améliorer les performances et l’expérience utilisateur en général du système d’exploitation lui-même. Pour ce faire, il suffit de suivre ces étapes:

Appuyez à nouveau sur la touche Windows + S et tapez «Défragmenter et optimiser les unités». Nous sélectionnons le premier résultat.

Il suffit de sélectionner l’unité que nous voulons optimiser et c’est tout. Nous pouvons définir des exécutions planifiées automatiquement dans des périodes personnalisées via «Modifier les paramètres».

Tuez les applications qui consomment des ressources précieuses

À la suite d’une utilisation normale de Windows 10, il est courant de finir par installer des applications ils n’offrent pas toujours l’utilité que nous pensions et qu’en fin de compte, ils peuvent finir par consommer beaucoup de ressources. L’un des problèmes les plus fréquents associés à cette réalité est le manque d’espace de stockage, mais nous pouvons également trouver des pertes de performances si elles s’exécutent constamment en arrière-plan.

Se débarrasser des applications qui consomment des ressources sans offrir une réelle utilité peut aidez-nous à libérer de l’espace et améliorer les performances de Windows 10. Ce n’est pas un processus compliqué, bien qu’il soit vrai que l’identification de toutes les applications que nous devons désinstaller peut prendre beaucoup de temps.

Si vous avez des doutes sur les applications qui consomment des ressources et dont vous n’avez pas besoin, entrez le “Le Gestionnaire des tâches” (Touches Windows + S et tapez “Task Manager”) et jetez un œil à la consommation des ressources de chaque application (RAM, utilisation CPU, etc.) dans l’onglet «Processus». Une fois que vous êtes sûr des applications que vous souhaitez supprimer, procédez comme suit:

Appuyez sur la touche Windows + S et tapez «Ajouter ou supprimer des programmes».

Sélectionnez les applications que vous souhaitez désinstaller en cliquant en eux et prêts.

Désactiver les applications qui se chargent au démarrage avec Windows 10

C’est un processus très simple et peut faire une grande différence. Lorsque nous installons une application, elle peut nous donner la possibilité de la configurer pour qu’elle se charge au démarrage, c’est-à-dire qu’elle s’exécute lorsque nous démarrons Windows 10. Cela signifie que l’application sera active en arrière-plan et que nous pouvons y accéder via la section “Afficher les icônes cachées”, présente dans la barre des tâches.

Le chargement des applications de démarrage peut être utile dans certains cas. Par exemple, le logiciel Corsair iCUE activera automatiquement les effets d’éclairage et les profils que nous avons configuré automatiquement si nous avons activé son exécution au démarrage du système, mais d’autres applications peuvent ne pas avoir de véritable utilité, surtout si nous les utilisons occasionnellement.

A partir du moment où une application est lancée depuis le démarrage consommer des ressources, et cela peut affecter à la fois les heures d’activation et de désactivation de Windows 10, donc la désactivation de celles que nous n’utilisons pas peut améliorer les performances, les délais d’expiration et les ressources gratuites. Voici les étapes que vous devez suivre:

Appuyez sur les touches Windows + S et tapez “Le Gestionnaire des tâches”.

Nous entrons dans l’onglet “Début”, nous faisons un clic droit sur les programmes que nous voulons désactiver et c’est tout.

N’oubliez pas que les programmes qui se chargent au démarrage peuvent avoir un impact faible, moyen ou élevé au moment du démarrage. Priorisez ces derniers.

Configurer un Windows 10 moins coloré mais plus fluide

Si les performances sont un problème car votre appareil a des spécifications très strictes ne vous inquiétez pas, vous pouvez améliorer l’expérience d’utilisation avec Windows 10 si vous réduisez les effets et les animations. Le système d’exploitation sera un peu plus “fade”, mais ses exigences seront moindres et vous remarquerez Une expérience plus fluide.

La liste des options est assez large, nous vous recommandons donc de prendre votre temps et de jeter un œil à tout ce que vous pouvez désactiver pour obtenir une configuration personnalisée adaptée à vos préférences. Si vous ne voulez pas vous compliquer ou si vous n’avez pas beaucoup de temps vous pouvez directement choisir les paramètres par défaut offert par Microsoft.

Ce sont les étapes Ce que vous devez suivre pour personnaliser les effets et les détails visuels dans Windows 10:

Appuyez sur les touches «Windows + R» ouvrir la fenêtre “Courez.”

Tapez, sans guillemets, «Sysdm.cpl».

De la section «Propriétés système» nous entrons «Options avancées> Performances> Paramètres ».

Maintenant nous entrons «Ajustez pour obtenir les meilleures performances» Et c’est tout, nous pouvons choisir les paramètres que nous voulons.

Méfiez-vous des logiciels et des applications que vous n’utilisez plus

Bloatware est devenu l’un des problèmes les plus importants de Windows 10. Microsoft n’offre pas un système d’exploitation complètement propre, mais plutôt Il comprend certaines applications préinstallées qui ont un utilitaire plutôt douteux Pour la plupart des utilisateurs.

Il existe de nombreuses façons d’éliminer les applications indésirables (bloatware). Vous pouvez aller à menu de démarragefaire clic droit dans les applications que vous ne voulez pas et sélectionnez l’option «Désinstaller», ou vous pouvez également entrer «Ajouter ou supprimer des programmes» et les supprimer directement de la liste que vous trouverez (suivez les étapes que nous vous avons données auparavant).

La suppression des applications indésirables vous aidera espace de stockage gratuit, et s’ils démarrent à partir du démarrage, vous libérerez également d’autres ressources et accélérerez les temps de démarrage et d’arrêt de Windows 10.

Si vous souhaitez utiliser d’autres méthodes pour éliminer le bloatware apporté par Windows 10, ne manquez pas ce guide, où vous trouverez à partir du Commandes de la console Windows 10 Jusqu’à certains outils tiers.

Indexation et recherches: une option à considérer dans les très vieux PC

La fonction de recherche offerte par Windows 10 offre une assez bonne expérience, car les résultats apparaissent, normalement, presque instantanément. Ceci est possible grâce à une petite “astuce” qui consiste à créer et à maintenir une liste d’indexation dans ce système d’exploitation.

Ainsi, lorsque nous effectuons une recherche, Windows 10 n’enregistre pas directement toutes les unités de stockage, il ne serait donc pas en mesure d’offrir cette vitesse de réponse, mais plutôt rechercher dans cette liste, dans cet index celui du contenu qui est mis à jour fréquemment. Le maintien de cette liste implique une faible consommation de ressources qui peut cependant faire la différence dans un équipement très ancien.

Je ne recommande pas sa désactivation sauf si nous utilisons un PC avec certains très mauvaises spécifications. Voici les étapes à suivre:

Appuyez sur les touches Windows + S et tapez «Options d’indexation».

Nous entrons «Modifier» et décochez toutes les cases.

Nettoyez la corbeille avec le congélateur d’espace disque de Windows 10

L’espace de stockage est l’une des ressources les plus élémentaires, importantes et limitées de tout PC. Si nous manquons d’espace libre nous ne pouvons pas faire des choses aussi simples que d’installer de nouvelles applications, enregistrer des photos ou des documents et faire, en général, une utilisation normale du système d’exploitation. Cela peut également affecter les performances globales du système.

Pour libérer de l’espace, nous pouvons désinstaller des applications et supprimez tous les fichiers dont nous n’aurons plus besoin, et nous avons également la possibilité d’utiliser les outils intégrés de Windows 10. Par exemple, le congélateur d’espace disque nous permet de sélectionner le lecteur que nous voulons «nettoyer» et nous indique quelles choses nous pouvons effacer et combien d’espace nous pouvons récupérer.

Nous pouvons également utiliser l’option «Espace libre maintenant» pour effectuer un nettoyage en profondeur qui, dans mon cas, est venu libérer jusqu’à 10 Go d’espace. Voici les étapes à suivre:

Appuyez sur les touches Windows + S et tapez «Nettoyage de disque» Si nous voulons utiliser le premier outil. Nous choisissons l’unité où nous voulons libérer de l’espace et le contenu que nous voulons effacer.

Dans le cas où nous voulons utiliser «Free Space Now», appuyez sur Windows + S et écrivez «Paramètres de stockage», Nous entrons “Free Space Now” et choisissons toutes les données que nous voulons supprimer.

Installez les mises à jour et recherchez de nouveaux pilotes

Les mises à jour jouent un rôle clé à la fois en termes de sécurité, de stabilité et de performances Windows 10. Ce système d’exploitation a marqué le saut du modèle de système d’exploitation en tant que service par rapport au modèle de produit traditionnel, et ce grâce à un système de mise à jour semestrielle qui s’est soldé par un problème de fragmentation évident.

En raison de la présence d’erreurs dans bon nombre de ces mises à jour Je ne recommande pas d’être l’un des premiers pour installer la dernière version de Windows 10, mais nous devons la mettre à jour au moins pour une version qui reçoit du support (1809 ou supérieur).

La mise à jour des pilotes de nos composants est également essentielle pour éviter les problèmes de compatibilité, de stabilité et de sécurité, et dans certains cas pour profiter des améliorations de performances, alors gardez cela à l’esprit et recherchez régulièrement des mises à jour via le Soutenir les pages Web des fabricants officiels de vos composants.

Si vous avez des doutes sur la version de Windows 10 que vous avez installée tranquillement, c’est très simple, il vous suffit d’appuyer sur les touches Windows + R et écrivez «winver» sans guillemets. La version exacte que vous utilisez apparaîtra.

La sécurité est la clé: analyser le système pour détecter les logiciels malveillants

L’analyse de la sécurité peut faire une différence importante et est essentielle pour profiter de bonnes performances et garder Windows 10 en bon état. Avec l’utilisation normale du PC, il existe un certain risque que nous finissions par commettre une erreur qui dégénère en une infection par un logiciel malveillant.

Il existe de nombreux systèmes antivirus qui ont des barrières qui empêchent les logiciels malveillants d’entrer, mais ce n’est pas toujours suffisant lorsque ces erreurs humaines se produisent. Si nous remarquons que notre PC va très lentement ou il a des pertes de performances Ponctuel sans explication minimale, nous sommes susceptibles d’avoir une ou plusieurs infections de logiciels malveillants.

Grâce aux améliorations que Microsoft a introduites dans Windows Defender, nous pouvons utiliser cette solution pour effectuer une analyse complète et mettre fin à la plupart des infections de logiciels malveillants. Dans tous les cas, rappelez-vous toujours que la prévention est la meilleure solution, et même si nous parvenons à mettre fin à une infection par un malware, il est possible que le système ne se rétablisse pas de manière optimale et que nous n’ayons d’autre choix que de réinstaller le système d’exploitation.

Pour effectuer une analyse, il suffit d’appuyer sur les touches Windows + S et de taper «Sécurité Windows». Une fois à l’intérieur, nous pouvons personnaliser les paramètres de protection et de sécurité et effectuer une analyse du système.

Le mode jeu ne fera pas de miracles, mais il peut améliorer un peu les performances

Microsoft a généré de grandes attentes avec le mode jeu ou «mode jeu», un réglage très facile à activer ce qui fait Windows 10 hiérarchiser les ressources clés lorsque le système détecte que nous exécutons un jeu. Cela ne fait pas de miracles, en fait j’ai vu des scénarios dans lesquels l’amélioration qu’elle apporte est pratiquement nulle, mais il y a d’autres cas où cela peut nous aider à “gratter” quelques SPF.

Quand on bouge à des niveaux très serrés (de 20 à 25 FPS surtout) obtenir deux ou trois images supplémentaires par seconde peut faire la différence entre une fluidité “passable” et une expérience insupportable. Étant donné que le “Mode Jeu” est gratuit et ne comporte aucun risque ni problème, je vous recommande de vous donner une chance dans ces jeux que vous ne pouvez pas déplacer de manière optimale. Vous pouvez obtenir le petit bonus de performance dont vous aviez besoin.

Pour l’activer, nous devons suivre ces étapes:

Encore une fois, nous ouvrons la boîte de recherche avec Windows + S et tapez «Paramètres du mode de jeu».

Nous entrons le premier résultat et Nous l’activons.

RAM libre

Comme nous l’avons dit au début, Windows 10 est un système d’exploitation mieux optimisé qu’il n’y paraît a priori. Dans les ordinateurs avec 2 Go de RAM, nous pouvons avoir une expérience relativement bonne si nous avons clairement ses limites depuis le début, et cela se produit en: ne pas avoir beaucoup d’applications en arrière-plan, oublier le multitâche et les applications lourdes et utiliser des outils légers avec une faible consommation de ressources.

Si notre équipement a une quantité très limitée de RAM, nous pouvons libérer de petites quantités désactivation des applications de démarrage, un processus que nous vous avons déjà dit auparavant, et aussi forcer la fermeture de l’application en arrière-plan L’élimination des applications à forte consommation de ressources est une solution définitive qui nous évitera d’avoir à forcer ces fermetures en continu.

Pour fermer de force des applications, nous devons:

Appuyez sur les touches Windows + S et tapez “Le Gestionnaire des tâches”.

Sur l’onglet «Processus» Nous recherchons des applications qui consomment de la RAM en arrière-plan et dont nous n’avons pas besoin.

Nous cliquons dessus et sélectionnons «Terminer la tâche».