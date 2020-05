comment activer la toute nouvelle fonction

Ces dernières semaines, le réseau social Facebook a dévoilé deux nouvelles fonctionnalités pour la prochaine version de son application. Les premiers sont des dieux avatars personnalisés représentant les utilisateurs eux-mêmes, auxquels de nouvelles réactions peuvent être ajoutées.

Le second, comme vous l’avez compris, est le service Messenger Rooms, présenté il y a quelques jours, qui permet à plusieurs utilisateurs de se téléphoner en vidéo dans une «salle». Les utilisateurs non inscrits sur la plateforme peuvent également participer. Aujourd’hui, cependant, nous voulons nous concentrer sur les avatars.

Avatar Facebook: comment en créer un

La situation que nous connaissons ces dernières semaines a très probablement favorisé un lancement précoce par la plate-forme, en particulier la fonction Messenger Rooms, car les appels vidéo ont été beaucoup utilisés pendant cette période. la Avatars personnalisés sont nés dans le sillage des emoji d’Apple. Chaque utilisateur pourra créez votre propre version sur les réseaux sociaux et avec elle, envoyez des autocollants personnalisés à vos amis.

La fonction permettra à chacun de personnaliser son avatar. Vous devrez d’abord appuyez sur le visage souriant dans les commentaires et allez dans la section “votre avatar”. Une fois cliqué, l’éditeur s’ouvre et à partir de là, vous pouvez d’abord choisir la teinte de couleur de votre teint. Vous pouvez toujours “accélérer” le passage en utilisant la fonction “miroir” avec le bouton approprié.

Vous aurez sélectionnez la forme de votre visage, de vos yeux, de votre bouche et même la couleur. Pour les yeux, vous pouvez même choisir de vous maquiller ou pas, dans ce cas pour les femmes. Vous pouvez également choisir la tenue et accessoires divisant par modèle et couleur. Une fois terminé, vous vous trouverez un pack d’autocollants qui est créé en utilisant vos choix. Nous courons immédiatement pour l’essayer, et vous?.