Comment activer le mode sombre dans les systèmes et les applications

Le mode sombre est un thème graphique qui améliore la visualisation dans certains environnements, protège les yeux des utilisateurs dans des environnements à faible luminosité et également certains écrans, en particulier les OLED qui sont plus sujets aux problèmes en raison de l’augmentation du contraste utilisé par ce type de panneau, en plus d’améliorer l’autonomie des appareils mobiles-portables par son général – faible luminosité.

Mode sombre dans les systèmes et applications

Ce type de mode d’affichage spécial est à la mode et s’est largement répandu ces derniers temps. Toutes les applications n’ont pas un mode sombre dédié et certaines d’entre elles l’obtiennent de la configuration du système d’exploitation où elles sont installées.

Il n’est pas non plus atteint de manière égale dans chacun d’entre eux, ni n’offre les avantages mentionnés, bien que, compte tenu de son succès, tous les fournisseurs de logiciels l’améliorent ou soient en train de le faire. Aujourd’hui, nous passons en revue son activation dans les principaux systèmes, services et applications.

Windows 10

Parmi les meilleures implémentations que vous trouverez. Il a fière allure dans les environnements sombres et également dans d’autres avec plus de lumière, mais il n’atteint pas l’interface entière de manière égale et n’est pas également atteint dans tous les composants. Il est activé sur la page Paramètres> Personnalisation> Couleurs et vous pouvez personnaliser le mode par défaut de Windows et des applications. Contrairement au mode sombre et pour les utilisateurs qui préfèrent exactement le contraire, Microsoft a également implémenté un “mode clair” qui est activé dans le même outil.

macOS

Comme Windows, macOS a également une configuration en mode sombre pour l’ensemble du système. Vous pouvez le trouver en ouvrant Apple> Préférences Système> Général, en sélectionnant les options Foncé, Clair ou Automatique dans Apparence. Si vous sélectionnez ce dernier, le thème général changera en fonction de l’heure de votre fuseau horaire. Les applications qui prennent en charge les modes sombre et clair, y compris tous Apple, changeront également automatiquement en fonction de l’heure.

Linux

La grande majorité des distributions GNU / Linux et les principaux environnements de bureau tels que KDE et Gnome ont des options pour réaliser ce type de mode de visualisation et des logiciels tiers permettent une grande personnalisation. Un exemple de solution native sera vu dans Ubuntu 20.04, avec un sélecteur situé dans Configuration système> Apparence qui – bien qu’il ne soit pas appelé comme tel – nous permet d’opter pour un mode sombre, clair ou standard.

Android

La façon d’activer le mode sombre dans le système Google variera légèrement selon le fabricant du terminal et l’interface personnalisée que vous avez activée. Dans Android 10, vous pouvez le trouver de manière générale dans le menu Paramètres> Affichage, en activant le thème bascule pour changer les couleurs. Toute application qui prend en charge ce mode, à la fois interne et calendrier ou galerie de photos ou externe comme Gmail, activera automatiquement ce mode.

iOS et iPadOS

C’était l’une des nouveautés d’iOS 13 et c’est un mode entièrement adapté au système et aux applications, qui vous permet de profiter des écrans OLED de l’iPhone le plus récent et d’améliorer l’autonomie puisque ces panneaux éteignent les pixels pour représenter la couleur noire. Il est activé dans Paramètres> Affichage et luminosité et, comme dans macOS, il propose les trois modes, clair, sombre et automatique. De la même manière, il peut être activé dans le système d’exploitation spécialisé pour tablettes, iPadOS.

Google Chrome

Sur Android, il est activé directement via Paramètres> Thèmes, en sélectionnant le mode par défaut sombre, clair ou système.

Dans les versions de bureau, vous pouvez l’activer pendant longtemps avec la commande -force-dark-mode- dans la destination de l’application comme nous l’expliquons dans cette pratique. Il a également des thèmes externes tels que Morpheon Dark, l’un des plus populaires. Ce thème rend la barre d’onglets, la barre de titre, la barre d’outils et la nouvelle page d’onglets sombres.

Firefox

Le mode sombre de Firefox est pour le moment une fonctionnalité cachée qui doit être activée manuellement via les préférences avancées du navigateur et se fait comme nous l’avons indiqué dans cette pratique. La première chose que vous avez à faire est d’aller dans “menu> Accessoires” et dans la section “Thèmes” choisissez le sombre. Entrez ensuite about: config – filtrez l’option ui.systemUsesDarkTheme et changez le nombre en “1”. Il fonctionne sur la version de bureau et vous n’avez pas besoin de redémarrer pour voir ses effets.

Edge Chrome

Le nouveau navigateur de Microsoft dispose également d’un mode sombre et est activé très simplement via le menu> Paramètres> Apparence. Là, vous pouvez sélectionner le mode sombre, clair ou par défaut. Il fonctionne indépendamment de celui activé dans Windows 10.

WhatsApp et WhatsApp Web

Le client de messagerie le plus populaire développe un mode sombre officiel et jusqu’à ce que la version finale arrive, il peut être activé sur Android avec cette méthode. WhatsApp Web fonctionne connecté au navigateur, télécharge cette extension (uniquement disponible pour Chrome ou Firefox) et suit ce processus.

Télégramme

Beaucoup mieux est le soutien du grand rival de WhatsApp et de notre favori, qui a son mode sombre depuis longtemps. Il est activé directement à partir du menu et est aussi simple que de faire glisser le bouton et de changer de mode:

Gmail

Il est activé à partir de l’outil Configuration> Thèmes et est utilisé pour la version actuelle du client de messagerie et les versions précédentes avec différentes interfaces.

Facebook et Facebook Messenger

Facebook teste le mode sombre sur le web et Android. Si vous avez la dernière mise à jour de Facebook sur le Web, cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur droit pour trouver le commutateur de mode sombre. Sur Android, le mode sombre est activé et désactivé selon le thème du téléphone. Facebook Messenger pour Android et iOS a un interrupteur qui touche votre avatar sur l’écran avant pour y accéder.

Autres applications avec mode sombre

– Google Play. L’application et le magasin de contenu pour Android n’offrent pas de mode sombre en tant que tel, mais cela prend l’Android 10 lui-même, donc une fois que vous l’avez choisi dans le système, lors de l’entrée dans le Google Play Store, les couleurs d’arrière-plan , les polices et les icônes seront inversées, sans autres modifications de conception, de fonctionnalité ou d’options.

– Twitter. Le service de microblogging a un mode sombre intégré à la fois sur iOS et Android. Touchez votre avatar dans le coin supérieur gauche, puis Paramètres et confidentialité, Affichage et son et Mode sombre. L’application peut suivre la configuration de votre appareil ou être forcée dans l’application elle-même.

– YouTube. Sur Android, YouTube suit les paramètres du système et vous permet également de le régler via l’apparence de l’avatar>. Em iOS ne suit pas les préférences du système, mais il peut être activé dans Paramètres> Mode sombre.

– Instagram. Sans Android et iOS, vous verrez qu’il suit l’adresse de configuration de votre appareil. Chaque fois que vous exécutez Android 10 ou version ultérieure, ou iOS 13 ou version ultérieure, Instagram correspondra aux paramètres du système d’exploitation décrits ci-dessus.

– Google Agenda. Cela fonctionne comme Gmail. Sur la page des paramètres de l’application, sélectionnez Général, puis Thèmes. Sous Android, il peut être configuré pour utiliser le mode par défaut, clair, sombre ou par défaut du système d’exploitation.

– Forcer le mode sombre sur tous les sites Web. Souhaitez-vous aller plus loin et forcer le mode sombre sur tous les sites Web que vous visitez dans le plus pur style de Chrome (ou l’un des dérivés de Chrome, puisque nous le sommes, cela fonctionne pour tout le monde)? Firefox n’est pas encore là et pour savoir s’il le sera, alors utiliser Dark Reader est votre meilleure option.

Comme vous l’avez vu, il existe de nombreux logiciels qui vous permettent d’utiliser ce mode sombre, bien que tous ne le permettent pas à partir de la même application, ils ne sont pas également bien activés et n’offrent pas les mêmes avantages selon les environnements. Tous les utilisateurs qui préfèrent des modes d’affichage plus clairs ne l’apprécient pas non plus, même si l’idéal pour l’avenir sera d’obtenir un bonne mise en œuvre des deux et personnalisation suffisante. Et s’il peut s’agir de modes spécifiques pour chaque application indépendamment des systèmes d’exploitation où ils sont installés.