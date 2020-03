Actuellement, Apple est fier des différentes polices dont il dispose, cependant, à certaines occasions, la taille de texte par défaut que vous avez pour ces appareils est quelque peu difficile à lire sur les écrans, à la fois sur l’iPhone et l’iPad. Pour activer le texte en gras sur votre iPhone ou iPad, il vous suffit de suivre une série d’étapes assez simples.

Par conséquent, vous pouvez effectuer une procédure de base et simple pour atteindre la taille que vous souhaitez le plus dans votre équipement. C’est ainsi que vous pouvez activer le texte en gras sur votre iPhone ou iPad dans l’ensemble du système et rendre la police beaucoup plus facile à lire.

Suivez ces étapes et vous pouvez le faire correctement. Cela prendra très peu de temps pour le faire et vous pouvez obtenir plus de confort visuel.

Comment activer le texte en gras sur votre iPhone ou iPad

Pour activer le texte en gras, il vous suffit de commencer par ouvrir l’application «Paramètres». Si vous ne le trouvez pas sur votre écran d’accueil sur votre iPhone ou iPad, il vous suffit de glisser sur votre écran et de le rechercher à l’aide de Spotlight.

Ensuite, dans l’application de configuration, vous devez faire défiler vers le bas et sélectionner “Écran et luminosité”. Pour cela, vous allez défiler vers le bas du menu et activer l’option appelée «Texte en gras».

Après avoir été en mesure d’activer l’option “Texte en gras”, vous devriez pouvoir voir une police beaucoup plus grande dans les applications tierces et sur votre iPhone ou iPad. Gardez toujours à l’esprit que toutes les applications n’affichent pas la police en gras.

Comment ajuster la taille du texte

Dans le cas où vous souhaitez que le texte soit en gras sur votre iPhone ou iPad et le rende encore plus facile à lire. Pour ce faire, vous pouvez ajuster la taille du texte. De manière très simple, en utilisant un outil intégré sur votre iPhone ou iPad. Dans lequel vous pouvez mettre à l’échelle la taille du texte manuellement.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, pour y parvenir, vous devez ouvrir l’application «Paramètres». Vous devez cliquer sur “Écran et luminosité” puis faire défiler vers le bas et appuyer sur “Taille du texte”.

Vous devez pouvoir utiliser le curseur pour ajuster le texte jusqu’à ce que vous atteigniez la taille souhaitée. Généralement, le paramètre par défaut est au milieu, vous pouvez donc agrandir ou réduire la police. En glissant simplement des deux côtés, cela vous permet d’atteindre facilement la taille souhaitée.

Ce sont les étapes simples avec lesquelles vous pouvez activer le texte en gras sur votre iPhone ou iPad, cela prendra très peu de temps et vous n’aurez pas besoin d’installer des applications supplémentaires ou supplémentaires pour cela. Ce faisant, vous pouvez avoir la lettre que vous aimez le plus et la taille dont vous avez besoin.