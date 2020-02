Comment activer les groupes d’onglets dans Chrome

La Groupe d’onglets Chrome C’est une fonction que le navigateur de Google a implémentée il y a peu de temps, sans l’activer par défaut, mais qui en théorie a peu de marge pour sa «graduation». Le lancement de Chrome 80 cette semaine, en fait, devrait être la dernière étape avant de l’offrir par défaut, car il est suffisamment mature pour être utilisé.

Cependant, on ne sait pas avec certitude si le groupe d’onglets dans Chrome atteindra le public avec la prochaine version du navigateur ou le fera plus tard. Dans tous les cas, dans MC, nous gérons d’autres rythmes et lorsque nous avons vérifié qu’une fonctionnalité est prête à l’action, nous expliquons comment l’activer manuellement, au cas où vous souhaiteriez l’essayer. Le «truc» est uniquement pour Chrome sur PC (Mac, Linux, Windows), car Android est déjà disponible sans rien toucher.

Mais qu’en est-il du “groupe d’onglets” dans Chrome? C’est une nouveauté qui s’explique, mais si vous en avez besoin, Google la décrit comme une fonction qui «permet aux utilisateurs organiser les onglets en groupes visuellement distincts, par exemple pour séparer les onglets associés à différentes tâches ». Comme on dit, une image vaut mille mots:

Son fonctionnement n’a pas de mystère: à travers le menu contextuel à partir des onglets, vous pouvez créer des groupes qui se distinguent par un nom et une couleur personnalisés, et à la fois pour ajouter des onglets à ces groupes et pour les supprimer, utilisez simplement le même menu contextuel ou, plus simple si possible, glisser-déposer les onglets à l’extérieur ou à l’intérieur des groupes.

De plus, une fois que vous avez activé les groupes d’onglets dans Chrome, tous les nouveaux onglets que vous ouvrez à partir d’un onglet déjà ouvert seront automatiquement regroupés dans votre propre groupe, mais sans nom attribué (il vaut la peine d’utiliser uniquement des couleurs pour distinguer les groupes, car de cette façon, vous économisez de l’espace horizontal).

Bien sûr, vous comprendrez mieux si vous l’essayez, alors faisons-le.

Comment activer les groupes d’onglets dans Chrome

Comme toujours, pour activer les fonctionnalités en développement dans Chrome, vous devez vous rendre dans les préférences avancées du navigateur. Saisissez les informations suivantes dans la barre d’adresse:

chrome: // drapeaux / # tab-groups

Activez la fonction et redémarrez le navigateur. Maintenant, vous pouvez commencer à jouer et si cela ne vous convainc pas, souvenez-vous qu’avec l’annulation de l’étape, tout reste tel qu’il était.

Dans Android, vous vous rendrez compte que si vous ne l’aviez pas déjà fait, avec la dernière mise à jour, la vue des onglets a changé et la disposition des onglets superposés verticalement a été transmise à une grille. Eh bien, ce n’est pas la seule nouveauté: le regroupement des onglets est également arrivé. Dans la vue des onglets, maintenez l’onglet enfoncé pour l’organiser comme vous le souhaitez.

Vaut-il la peine de regrouper les onglets dans Chrome? Cela dépendra de l’utilisateur. Pour ceux qui ont généralement peu d’onglets ouverts et qui souhaitent distinguer les différents groupes en un coup d’œil, cela peut être utile. Pour ceux qui en ont beaucoup, il peut être pratique de continuer à utiliser une extension avec plus de puissance, car l’empastre peut être important. Au moins jusqu’à ce que le navigateur implémente les “onglets déroulants” dans le style de Firefox.

Par curiosité, il y a des années, une méthode alternative a été essayée pour regrouper les onglets dans Chrome, mais elle n’a jamais atteint la version stable et a finalement été abandonnée. Dans d’autres navigateurs, Opera a fait la même chose il y a de nombreuses années avec les piles de cils, une fonction beaucoup plus confortable et aussi efficace que celle des groupes, actuellement uniquement disponible dans Vivaldi.