Comment afficher et enregistrer des appareils sur Amazon Video

L’abonnement Amazon Video propose une grande variété de films, séries et contenus personnalisés. Avec le service, vous pouvez afficher son contenu à partir de n’importe quel appareil compatible, que ce soit à partir d’un ordinateur de bureau, d’un ordinateur portable, d’un mobile, de Fire TV ou d’un autre appareil. Je vais vous expliquer comment afficher, enregistrer ou supprimer des appareils dans Amazon Video.

Dans Amazon Video, vous pouvez connecter un nombre illimité d’appareils avec lesquels vous souhaitez regarder des films et des séries, bien que vous ne puissiez tout au plus diffuser en même temps que sur trois appareils. Ces étapes vous apprendront comment voir les appareils que vous avez actuellement liés à votre compte Amazon Prime Video, ainsi que pouvoir ajouter ou supprimer des appareils.

Comment afficher les appareils sur Amazon Video

Connectez-vous à votre compte Amazon Video et accédez au menu “Compte et paramètres”.

Ensuite, lorsque vos options de compte sont ouvertes, accédez à la section “Mes appareils”. Vous y verrez tous les appareils actuellement enregistrés dans votre compte.

Comment afficher les appareils mobiles

Depuis un mobile, vous pouvez également voir les appareils liés à votre compte Amazon, ce que vous ne pourrez pas faire, c’est enregistrer de nouveaux appareils, mais vous pouvez les voir et les supprimer.

Connectez-vous à l’application Amazon Prime Video pour Android ou iOS et sélectionnez l’onglet “My Stuff” puis appuyez sur l’option “Périphériques enregistrés”.

Vous pouvez maintenant voir tous les ordinateurs, mobiles, téléviseurs intelligents et autres appareils connectés avec votre compte Amazon.

Annuler / supprimer les enregistrements d’appareils dans Amazon Prime Video

Que ce soit à partir d’un ordinateur ou de l’application mobile, vous pouvez supprimer des enregistrements des appareils liés à votre compte Amazon Video.

Comme vous l’avez déjà vu, une fois que vous êtes dans la section des appareils enregistrés, vous verrez les appareils enregistrés. Un bouton apparaîtra sur chaque appareil enregistré qui dit «Annuler l’enregistrement».

En appuyant sur le bouton «Annuler l’enregistrement», vous supprimerez l’appareil. Maintenant, cet appareil ne pourra plus accéder au contenu Amazon Prime Video à partir de votre compte, sauf si vous le réenregistrez.

Comment enregistrer un nouvel appareil dans Amazon Video

Le processus d’enregistrement d’un nouvel appareil avec Amazon Video est tout aussi simple.

Pour les appareils Android, iOS ou Amazon Fire TV, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à votre compte Amazon Prime Video et c’est tout. Pour les autres appareils, tels que les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux ou les appareils de télévision externes, vous devrez l’enregistrer à partir de votre ordinateur.

Lorsque ledit appareil essaie de se connecter à Amazon Video, il vous montrera un code que vous devrez ajouter à votre compte Amazon Prime Video depuis votre ordinateur. Pour ce faire, allez dans la même section où vous pouvez voir les appareils, que je vous ai expliqué au début, et appuyez sur le bouton “Enregistrer un autre appareil”.

Là, il vous demandera d’ajouter le code que l’appareil vous a montré, de l’écrire et d’appuyer sur «Enregistrer l’appareil». Et c’est tout, maintenant vous pouvez gérer tout ce qui concerne vos appareils dans Amazon Video.

Enfin, pour vous dire que la meilleure option pour regarder Amazon Prime Video depuis un téléviseur, ainsi que le lecteur Netflix, Movistar Plus, Mitele ou Atres, est via sa clé Amazon Fire TV, que vous avez disponible en deux versions, la normale et la 4K:

Amazon Fire TV Stick

Amazon Fire TV Stick 4K

Vous pouvez également voir dans le lien suivant comment configurer votre Fire TV Stick.

Partagez-le avec vos amis!