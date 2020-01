Comment ajouter des amis à Mario Kart Tour

Vous pouvez enfin jouer à Mario Kart Tour sur vos appareils iOS ou Android. C’est un jeu amusant qui oppose des joueurs du monde entier les uns aux autres dans des courses stupides. Malheureusement, vous ne pouvez pas choisir de courir contre des personnes spécifiques pour l’instant, mais vous pouvez ajouter des amis à votre compte Mario Kart Tour et comparer vos scores. Il y a un bouton Multijoueur dans le menu de Mario Kart Tour, mais il est actuellement grisé avec les mots “Inbound” écrits dessus. Connaissant Nintendo, ce mode multijoueur sera probablement disponible dans un proche avenir. Pour l’instant, vous pouvez toujours comparer vos scores de course avec vos amis. Voici notre guide sur la façon d’ajouter des amis à Mario Kart Tour.

Qu’est-ce que Mario Kart Tour?

C’est une application mobile disponible pour les appareils iOS et Android où vous pouvez courir dans une version simplifiée d’un jeu classique. Les personnages de dessins animés font la course autour de la piste et utilisent des objets stupides comme des pelures de banane et des coquillages pour faire trébucher d’autres joueurs. Ce qui rend cette application amusante, c’est qu’elle propose des cours vus dans les versions précédentes du jeu ainsi que de nouveaux cours inspirés de lieux réels comme New York ou Tokyo. Ces cours du monde réel sont échangés toutes les deux semaines, vous aurez donc beaucoup de nouveaux endroits amusants à parcourir.

Il y a actuellement une liste de 34 personnages que les joueurs peuvent acquérir. Vous verrez des visages familiers comme Mario, Bowser et Peach, mais vous verrez également de nouveaux coureurs comme Pauline du jeu Nintendo Switch, Super Mario Odyssey. Vous trouverez également plusieurs objets, planeurs et karts familiers que vous avez vus dans les jeux précédents. Le jeu donne l’apparence de faire la course contre d’autres joueurs en plaçant leurs noms d’utilisateur sur des IA, cependant, vous êtes en fait en train de piloter un ordinateur. Bien que vous ne puissiez pas courir contre des amis spécifiques pour le moment, vous pouvez comparer les scores pour voir qui est le meilleur coureur. Voici comment procéder.

Comment ajouter des amis à Mario Kart Tour

Ouvrez le Visite de Mario Kart app.

Lorsque le menu principal se charge, appuyez sur le Menu bouton en bas de l’écran.

Sélectionnez le copains icône.

Appuyez sur leAjouter un ami bouton.

Vous devrez maintenant échanger votre numéro d’identification de joueur avec votre ami. Vous pouvez trouver votre identifiant de joueur près du haut de la boîte bleue.

Pour entrer l’ID de joueur de votre ami, appuyez sur la case qui lit “Entrez l’ID du joueur.”

Tapez ou collez celui de votre ami ID du joueur.

Voila! Vous êtes connecté. Vous pouvez maintenant voir qui parmi vous obtient les meilleurs scores.

Bien, tu l’as maintenant. Maintenant, vous pouvez voir le score de course de l’autre sur Mario Kart Tour et déterminer qui est le meilleur coureur entre vous. La capacité de courir contre les autres est à venir dans le futur. Cependant, nous ne savons pas quand il sera disponible. Étant donné que ce jeu est assez nouveau, nous espérons que la course contre des amis deviendra bientôt une option. En attendant, faites de la course et voyez à quel point vous vous comparez à vos amis.

