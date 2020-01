Comment ajouter des bulles de chat WhatsApp comme Messenger

Maintenant, dans WhatsApp, vous pouvez déjà ajouter des bulles de chat comme celles de Messenger. Ici, nous vous expliquons comment le faire …

L’application Facebook a ajouté il y a de nombreuses années dans l’application Messenger, un chat à bulles que Google a récemment décidé d’inclure dans la liste des applications qui l’ont. Les développeurs sont responsables de leur intégration, car Android 10 inclut une prise en charge native.

Si en tant qu’utilisateur vous voulez avoir des bulles dans l’application WhatsApp et que vous ne voulez pas attendre ce que l’application va implémenter, il existe des applications qui les ajoutent car elles seront installées dans l’application et dans d’autres applications de messagerie, sans attendre qu’elle sorte. officiellement

Dans l’application, il est normal que vous receviez un message dans lequel vous irez sur le chat où ils viennent de vous parler. En utilisant les dernières versions d’Android, les bulles de chat sont des bulles flottantes que vous utilisez à ce moment-là, et malgré le fait de quitter l’application, vous pouvez continuer à l’utiliser.

WhatsBubble est l’une des applications recommandées pour l’utiliser et vous pouvez la télécharger sur Google Play. L’application WhatsBubble est gratuite et bien qu’il existe différents types d’outils à utiliser en termes de chat, mais WhatsBubble n’est compatible qu’avec WhatsApp, bien que la prise en charge d’autres applications puisse être ajoutée.

Pour télécharger WhatsBubble pour la première fois, les utilisateurs doivent se soucier des autorisations nécessaires pour télécharger l’application. La première consiste à afficher sur d’autres applications, le Overlay Permit (généralement le mobile l’accorde automatiquement). Le second est l’accès aux notifications.

La configuration de WhatsBubble a un avantage sur les bulles de chat de Facebook Messenger, car vous pouvez personnaliser son apparence, ajouter différents types de conception ou son comportement, ainsi que la transparence de l’application.

Ces bulles sont similaires dans Facebook et dans la nouvelle installation de WhatsApp, donc lorsque la bulle est prévisualisée sur l’écran du téléphone portable, quelques secondes plus tard, en appuyant dessus, vous ouvrirez la discussion complète. Avec cette fonctionnalité, vous n’aurez pas à accéder à l’application WhatsApp car vous pouvez le faire directement, cela fonctionnera comme cela tant que vous n’envoyez que des messages et des emojis, mais si vous décidez d’envoyer des photos ou des vidéos, vous devrez vous rendre sur l’application, lorsque vous décidez de fermer La bulle ne glissera qu’en bas de l’écran.

Source: Chispa.tv

