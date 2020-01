Comment ajouter plus d’espace de stockage à un iPad

Les iPads modernes ont beaucoup d’espace de stockage pour la plupart des gens, mais si vous achetez un modèle plus petit maintenant, pouvez-vous ajouter du stockage iPad plus tard? La réponse courte est «non», mais cela ne signifie pas que c’est la fin de l’histoire. Il existe plusieurs façons d’étendre l’espace de stockage pratique avec lequel vous devez travailler sur votre iPad – voici comment.

Alors qu’Apple n’a jamais offert l’option d’extension de stockage de la carte SD dans ses appareils, vous n’êtes plus complètement bloqué lorsque l’espace libre sur votre iPad est épuisé. Voici quelques options pratiques que vous pouvez utiliser pour obtenir un peu de marge de manoeuvre supplémentaire.

Options de stockage externe

Depuis l’avènement de l’iPadOS, les iPads prennent désormais en charge correctement les disques durs externes, les lecteurs flash et pratiquement tout périphérique de stockage USB dans un format compatible. Cela signifie que vous pouvez conserver des fichiers multimédias et d’autres types de données non app sur un stockage externe bon marché et économiser votre espace interne rapide uniquement pour les applications et les informations cruciales. Étant donné que l’iPadOS dispose désormais d’une application de gestion de fichiers robuste, il est très facile de déplacer des fichiers dans les deux sens.

Options de stockage dans le cloud

Avec la large bande si abondante de nos jours, l’utilisation du stockage basé sur le cloud est une véritable option. Apple propose lui-même son service iCloud, qui est la meilleure option, grâce à sa profonde intégration avec iOS. Vous pouvez déplacer des photos, des vidéos et d’autres données encombrantes de votre appareil vers le cloud Apple et avoir plus de place pour les applications ou les téléchargements Netflix. Lorsque vous aurez besoin de ces fichiers à l’avenir, vous pouvez simplement les télécharger à nouveau. Bien que les 15 Go que vous obtenez gratuitement avec chaque identifiant Apple ne soient pas beaucoup, le niveau iCloud le moins cher (50 Go) ne coûte que 99 cents par mois.

Il existe également de nombreuses options tierces. Dropbox est le choix évident ici, mais Google et Microsoft vous permettront également d’acheter des tonnes de stockage via OneDrive ou l’application Google Drive.

Déchargement d’application

iPadOS offre également une fonctionnalité connue sous le nom de «déchargement» des applications. Cela supprime essentiellement les données génériques des applications désaffectées, laissant l’icône et vos paramètres et informations personnels. Lorsque vous souhaitez utiliser à nouveau l’application, vous devrez télécharger à nouveau le bloc principal du logiciel, mais une fois terminé, vous pouvez continuer exactement là où vous vous étiez arrêté.

«Ajouter» du stockage iPad en mettant à niveau

Apple facture une prime importante pour ses bosses de stockage interne incrémentielles. D’autre part, il utilise également un stockage à semi-conducteurs rapide, robuste et de haute qualité dans ses appareils, ce qui va dans une certaine mesure pour justifier cela. Si tout le reste échoue, vous pouvez toujours vendre ou échanger un ancien iPad qui manque un peu d’espace de stockage et passer à un modèle plus récent avec plus d’espace. Soyez sûr de vérifier 9to5Toys pour les dernières offres iPad!

Dans le passé, l’achat d’une option de stockage plus petite peut être devenu une erreur assez coûteuse, mais grâce aux progrès de l’iPadOS et à une bien meilleure bande passante Internet, choisir les modèles les moins chers n’est plus l’impasse qu’elle a pu être dans le passé.

