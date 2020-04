Comment ajouter un code PIN à un profil Netflix et vous assurer qu’il fonctionne réellement – .

Les nouveaux contrôles parentaux de Netflix incluent la possibilité de verrouiller les profils avec des codes PIN à 4 chiffres.

La configuration d’un code PIN est très facile et peut être un moyen pratique de restreindre l’accès à Netflix et même d’empêcher la création de profils supplémentaires sur un compte partagé.

Cependant, la fonctionnalité n’est valable que tant que les personnes qui utilisent votre compte Netflix sur divers appareils ne connaissent pas votre mot de passe.

Netflix a annoncé mardi une série de fonctionnalités destinées à donner aux parents plus de contrôle sur ce que regardent leurs enfants. Cette décision n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde. La nouvelle pandémie de coronavirus a mis fin à la vie régulière. Les parents et les enfants doivent passer plus de temps à la maison et ils consomment plus de divertissement que d’habitude, Netflix étant utile à cet égard. Le géant du streaming a beaucoup de contenu pour tous les âges et prend en charge plusieurs profils, afin que les membres de la famille puissent suivre leurs émissions préférées. L’une des fonctionnalités que Netflix vient d’introduire est la prise en charge des codes PIN, qui peuvent être utilisés pour protéger les profils.

Il peut y avoir plusieurs raisons de verrouiller un profil, et la plus simple consiste à restreindre l’accès à Netflix à l’un de vos enfants. De cette façon, lorsque vous leur dites qu’ils ne peuvent pas accéder à Netflix pendant une période spécifiée, ils ne pourront pas y accéder. Eh bien, ils ne pourront pas accéder à votre compte, car leurs amis pourraient partager un autre compte avec eux. À bien y penser, les codes PIN Netflix pourraient même ne pas fonctionner pour les enfants plus âgés qui savent déjà comment fonctionne Internet. Dans ces cas, vous voudrez restreindre complètement l’accès à Internet, mais je m’éloigne du sujet.

Ce que la protection PIN peut également faire pour vous est d’ajouter une autre couche de confidentialité à un profil et d’empêcher les autres personnes qui utilisent votre mot de passe de jouer avec votre profil Netflix principal. Cependant, il y a une énorme mise en garde que nous aborderons bientôt.

Il est également important de savoir qu’en verrouillant votre compte Netflix principal avec un code PIN, vous pouvez également empêcher d’autres personnes de créer d’autres profils sur votre compte.

Ce que vous devez faire pour essayer la protection PIN est de vous connecter à Netflix, puis sélectionnez Compte dans le menu déroulant à côté de votre profil. Faites défiler jusqu’à Profil et contrôle parental, où vous verrez tous les profils associés au compte. Sélectionnez celui que vous souhaitez et recherchez Verrouillage du profil dans le menu déroulant. Vous verrez que le verrouillage est désactivé par défaut. Cliquez sur Modifier, puis saisissez votre mot de passe Netflix. C’est là que vous serez invité à saisir un code PIN.

En plus de cocher la case Exiger un code PIN pour accéder au profil, vous pouvez également cocher le code PIN du profil requis pour ajouter un nouveau profil. Vous devez vous souvenir facilement du code PIN à quatre chiffres. Mais les choses ne sont pas aussi strictes. Netflix vous enverra même par e-mail le code PIN du profil, vous pourrez donc toujours le récupérer plus tard.

Une fois que vous verrouillez un profil, l’image d’un verrou apparaîtra en dessous lorsque vous rechargerez Netflix. Vous serez invité à insérer le code PIN pour accéder au contenu du profil. Pour supprimer le code PIN, vous devrez refaire les étapes ci-dessus.

Lors du test de la fonctionnalité, je me suis demandé ce qui se passerait si vous oubliez le code PIN. Il s’avère que tout ce que vous avez à faire pour le récupérer est de connaître le mot de passe du compte Netflix. En d’autres termes, la protection par code PIN n’est efficace que si vous souhaitez protéger votre compte des personnes qui ne connaissent pas le mot de passe mais qui ont installé l’application sur leurs appareils. Toute personne avec laquelle vous partagez la connexion Netflix pourra supprimer tous les codes PIN de tous les profils et en créer également d’autres. Vos enfants inclus.

Pour profiter de la fonctionnalité, vous devez être la personne qui se connecte à Netflix sur les appareils d’autres personnes. Une fois cela fait, vous pouvez configurer des codes PIN pour ces profils, et les utilisateurs ne pourront pas utiliser Netflix sans connaître les codes PIN. Et ils ne pourront pas non plus réinitialiser le code PIN.

