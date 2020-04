Comment ajouter une chanson / musique à votre profil Facebook

Les chansons qui expriment qui nous sommes peuvent facilement apparaître sur votre profil Facebook. Ces chansons ne seront pas lues automatiquement, elles ne seront lues que lorsqu’un ami accède à votre profil et sélectionne votre section musicale. Là, ils peuvent voir les chansons que vous avez ajoutées à votre profil et vous pouvez les lire s’ils le souhaitent. Ici, nous vous montrons étape par étape comment ajouter de la musique à votre profil Facebook.

Ajoutez une chanson / musique à votre profil Facebook

Pour ajouter de la musique à votre profil Facebook, commencez par utiliser l’application mobile Facebook sur votre appareil, que ce soit Android ou iPhone. Si vous ne l’avez pas installé, vous savez déjà que vous pouvez le télécharger depuis le Google Play Store ou l’Apple Store. Une fois connecté à votre compte Facebook depuis votre mobile, accédez à votre profil et dans la section “Publications”, sélectionnez le bouton “Musique”.

Une fois que vous avez sélectionné le bouton de musique, un bouton apparaîtra sur le côté droit qui dira “Ajouter une chanson”. Cliquez dessus.

Ensuite, dans la liste des chansons qui apparaît, sélectionnez celle que vous aimez le plus et appuyez sur le bouton “Ajouter” qui apparaît sur son côté droit. Vous disposez d’un moteur de recherche pour trouver la chanson que vous aimez le plus, que ce soit d’un artiste ou d’un album préféré. Ce que cela ne vous permet pas de publier une chanson que vous avez sur votre ordinateur, car cela pourrait violer le droit d’auteur.

Une fois ajouté, vous et quiconque sur votre liste d’amis (ou publiquement, selon vos paramètres de confidentialité) pourrez le voir en accédant à votre profil, suivi de votre section Musique.

Que vous essayiez de diffuser votre musique, d’ajouter une ambiance agréable à votre profil ou simplement de compiler les chansons que vous aimez le plus, la section Musique de Facebook est un moyen facile de faire ressortir votre profil du reste.

Supprimer une chanson de votre profil Facebook

Pour supprimer une chanson de la liste Musique de votre profil Facebook, vous devez accéder à votre profil, allez dans la section Musique et, une fois là-bas, cliquez sur les trois points consécutifs qui apparaissent à la fin. Là, cliquez sur “Journal d’activité”.

Une fois à l’intérieur du journal d’activité, le journal d’activité de votre compte Facebook apparaîtra dans la section de gauche. Recherchez celui qui indique que vous avez ajouté une chanson musicale et, à côté, vous verrez les trois points consécutifs. Cliquez dessus, puis “Supprimer”.

