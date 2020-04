Comment aligner et justifier un texte dans Word

Dans ce guide simple, vous apprendrez comment aligner ou justifier rapidement un texte dans Microsoft Word. Vous pourrez aligner un texte à droite, à gauche ou justifier dans Word pour ajuster l’espace entre les mots d’un paragraphe afin que les bords gauche ou droit soient uniformes.

Tout d’abord, permettez-moi de vous dire qu’il existe cinq types d’alignement de paragraphe: centré, justifié à gauche, justifié à droite, totalement justifié et distribué.

Comment aligner du texte / paragraphe dans Microsoft Word

Microsoft Word propose cinq options pour mettre en forme / aligner les bords gauche et droit d’un paragraphe:

Justifié à gauche: Il s’agit de l’alignement par défaut dans Microsoft Word. Il est également appelé «droit inégal». Le texte sur le bord gauche est droit et parallèle avec uniquement la marge gauche, tandis que la droite est inégale. À son tour, l’espace entre les mots est naturel, non forcé, et le texte justifié à gauche est généralement plus facile à lire que tout autre format.Centré– Le texte est centré horizontalement. Les bords droit et gauche sont inégaux. L’espace entre les mots est naturel.Justifié à droite– Également appelé «gauche irrégulière», c’est un alignement rarement utilisé. Le texte de droite est droit et parallèle avec uniquement la marge de droite, et le texte de gauche est irrégulier. L’espace entre les mots est naturel. Les quelques fois où cet alignement est souvent utilisé, c’est quand il s’agit de très petit texte, peut-être une seule ligne, ou un effet spécial est souhaité.Justifié ou totalement justifié: Justifier pleinement un texte dans Word est un texte qui, des deux côtés, est droit et parallèle aux deux marges. Il s’agit d’un alignement / format largement utilisé dans les livres ou écrits officiels. Un problème très courant que nous rencontrons dans le texte justifié est l’espace entre les mots, car Microsoft Word modifie simplement l’espace entre les mots, et non l’espace entre les lettres d’un mot, ce qui peut générer un espace inattendu.Distribué: C’est aussi un texte justifié mais il ajoute du crénage (espace entre les lettres). Cela peut être un texte difficile à lire.

Comme vous le verrez, il est très facile d’aligner le texte dans Microsoft Word, il vous suffit de sélectionner le paragraphe et, dans l’onglet “Accueil”, de cliquer sur l’alignement souhaité.

Alignement distribué dans Word

Une sous-section. L’alignement distribué n’apparaît pas par défaut dans le menu d’options de Microsoft Word. Pour le faire apparaître, vous devez l’ajouter manuellement en entrant les paramètres “Personnaliser le ruban” en cliquant avec le bouton droit sur n’importe quel espace du ruban. Recherchez ensuite l’option Texte distribué et ajoutez-la. Mais un moyen plus simple et plus rapide de mettre du texte dans un format distribué serait de sélectionner le paragraphe et d’appuyer sur la combinaison de touches “Ctrl + Maj + J”.

