Comment Amazon gère le premier cas COVID-19 dans son système de traitement des commandes, après qu’un travailleur de New York ait été testé positif – .

Un Amazon Fulfillment Center à Dupont, Washington (. Photo / Kevin Lisota)

Amazon a déclaré qu’il prenait des mesures proactives pour protéger les employés de ses centres de distribution après qu’un travailleur dans une installation du Queens, N.Y., ait été testé positif pour COVID-19.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Le premier cas connu d’un travailleur infecté dans un entrepôt d’Amazon a été signalé mercredi par The Atlantic. Amazon a déclaré dans un communiqué qu’il soutenait l’individu, qui est maintenant en quarantaine.

«Depuis les premiers jours de cette situation, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales pour répondre de manière proactive, en veillant à continuer à servir les clients tout en prenant soin de nos associés et nous suivons toutes les directives des autorités locales concernant les opérations de nos bâtiments», a déclaré un porte-parole d’Amazon. «Nous avons mis en œuvre des mesures proactives pour protéger les employés, notamment un nettoyage accru de toutes les installations, le maintien de la distance sociale et l’ajout de distance entre les chauffeurs et les clients lors des livraisons.»

EN RELATION: Les entrepôts Amazon cesseront d’accepter des articles non essentiels pendant l’épidémie

Le géant de la technologie basé à Seattle a ajouté qu’en plus d’un nettoyage en profondeur quotidien amélioré, le poste de livraison de Queens a été temporairement fermé et les associés ont été renvoyés chez eux avec le plein salaire.

Amazon a déjà déclaré que tout employé diagnostiqué avec COVID-19 ou placé en quarantaine recevra jusqu’à deux semaines de salaire.

Sous la pression de la forte demande alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les achats en ligne pendant la crise des coronavirus, Amazon met en œuvre des mesures de santé préventives pour les employés, les partenaires de livraison et de transport sur les sites du monde entier. Ils incluent:

Augmentation de la fréquence et de l’intensité du nettoyage sur tous les sites.

Obliger les employés à rester à la maison et à consulter un médecin en cas de malaise.

Un passage aux entrevues vidéo pour la majorité des entrevues avec les candidats.

L’entreprise adapte également ses pratiques pour assurer l’éloignement social au sein de ses immeubles, notamment:

Maintenir une séparation de 3 pieds.

Pas de réunions debout pendant les quarts de travail. Toutes les informations essentielles à l’entreprise sont partagées via des tableaux à proximité des zones principales et via des conversations avec les managers ou les membres de l’équipe RH.

Les chaises et les tables sont réparties dans les salles de repos.

Les heures de début et de pause des quarts de travail sont échelonnées.

La formation se déroulera en petits formats et avec des outils de formation intégrés et d’autres équipements.

CNBC a rapporté jeudi que Tesla prend des mesures dans une usine de Fremont, en Californie, pour empêcher la propagation du coronavirus, notamment en prenant la température des travailleurs avant leur entrée. Cette étape a été détaillée dans un e-mail adressé aux employés du responsable des ressources humaines de la société en Amérique du Nord.