Comment améliorer la sécurité de votre compte Instagram

Comme nous l’avons vu auparavant, votre profils sur les réseaux sociaux sont importants car ils servent de carte de présentation personnel pour tout le monde. Alors sur quoi vous postez ou écrivez Facebook, Twitter, Instagram, etc. c’est important. Et plus vous avez d’abonnés.

Par conséquent, comme vous le faites avec votre téléphone ou votre ordinateur, vous devez passer quelques minutes à vérifier que votre compte Instagram est protégé contre d’éventuelles attaques ou accéder à des tentatives sans votre permission. Cela ne prend pas beaucoup de temps et évitera des problèmes à long terme.

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus populaires, et bien que votre compte ne compte pas des milliers de followers, il peut être utilisé pour diffuser du spam, des liens avec des logiciels malveillants ou harceler ou déranger les autres utilisateurs en se faisant passer pour vous.

Voyons ce que vous pouvez faire pour les empêcher d’accéder à votre compte Instagram.

Mots de passe et sessions

Le principale méthode de sécurité Ce qui empêche les tiers d’entrer dans votre profil Instagram, c’est le mot de passe. Nous n’y accordons pas assez d’importance car parfois nous priorisons qu’il est facile de se rappeler qu’il est sûr.

Il est conseillé que le mot de passe soit difficile à découvrir et que vous ne l’utilisiez pas dans d’autres comptes ou services en ligne. De nos jours, vous pouvez utiliser des outils comme Dashlane ou Lastpass pour sauvegarder vos clés et mots de passe en toute sécurité.

Mais avoir un bon mot de passe ne suffit pas. Il y a quelque temps, Google, Microsoft, Apple ou Facebook lui-même ont introduit une méthode de sécurité supplémentaire qui rend plus difficile pour ceux qui tentent d’usurper des comptes en ligne: le authentification en deux étapes ou vérification en deux étapes. En activant cette option, en plus du mot de passe, lors de votre connexion, il vous sera demandé un code que vous recevrez soit par SMS, soit par des applications spécialisées.

Pour l’activer, vous devez vous rendre sur votre profil Instagram, depuis le Web ou depuis des applications mobiles. Dans les paramètres, accédez à Confidentialité et sécurité puis dans Authentification à deux facteurs. Vous pouvez choisir entre un SMS sur votre téléphone mobile ou utiliser une application d’authentification.

Activité du compte

Parallèlement à ces deux mesures de sécurité, Instagram lui-même vous avertit chaque fois que vous vous connectez à un nouveau navigateur ou appareil. Vous recevrez un e-mail vous indiquant date, système d’exploitation, navigateur et ville où la connexion a été effectuée.

D’autre part, vous pouvez vérifier vous-même votre activité sur Instagram. À partir de ce lien ou des paramètres de votre compte, dans la section Activité de connexion, vous verrez un historique des fois où vous vous êtes connecté ou avez accédé à Instagram. Comme indiqué par le jour, l’heure, l’appareil et la position sur la carte, cela vous aidera détecter les intrus.

Une autre section des paramètres Instagram que vous devez consulter de temps en temps est celle qui correspond aux applications ou aux pages Web auxquelles vous avez autorisé l’utilisation de votre compte Instagram. En principe, cela ne devrait pas être un problème, mais si vous pensez que quelqu’un a accédé à votre compte sans autorisation, vous avez peut-être par inadvertance autorisé une application malveillante. À partir de ce lien, vous pouvez voir ces applications et révoquer votre autorisation si vous le jugez utile.

Détecter les intrus

Si quelqu’un a entré votre compte Instagram sans autorisation, vous le remarquerez par le chemin qu’il a laissé. Comme nous l’avons vu précédemment, vous pouvez connexions de contrôle. Dans le pire des cas, vous verrez qu’il y a des publications qui ne vous appartiennent pas, des messages privés que vous n’avez pas écrits, des changements dans la description de votre profil ou il est même possible que votre adresse e-mail associée à Instagram ou votre mot de passe ait changé.

Dans ces cas, la principale solution consiste à modifier le mot de passe. À partir de ce lien, vous pouvez indiquer votre ancien mot de passe et le changer pour un autre. Alors vous reprendrez le contrôle depuis votre compte Instagram.

Si vous ne pouvez pas accéder à votre compte parce que le mot de passe a été modifié, vous devez accéder à l’application officielle et indiquer que vous avez oublié le mot de passe (sur iPhone) ou que vous avez besoin d’aide (sur Android). Dans les deux cas, vous devez choisir l’option Avez-vous besoin de plus d’aide? et suivez les instructions. Vous devrez entre autres fournir la preuve que le compte vous appartient. Instagram vous dira quoi faire ensuite.

