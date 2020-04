Comment améliorer votre configuration de diffusion en direct WFH [Video]

Maintenant que la plupart des États-Unis (et du monde) sont en quarantaine, la communication s’est largement déplacée vers des services vidéo en direct comme Skype, FaceTime et Zoom. Et bien qu’il soit facile de lancer ou de rejoindre un flux vidéo en direct tout en travaillant à domicile, avec juste un petit effort, vous pouvez améliorer la qualité de votre configuration de flux en direct WFH.

Dans cette procédure pratique, nous aborderons quelques conseils de base que vous pouvez utiliser pour améliorer votre configuration de diffusion en direct pendant le verrouillage.

Il y a quelques points que vous devrez prendre en compte pour améliorer la qualité de vos flux vidéo, et je les ai mis en évidence ci-dessous. Bien sûr, il existe toujours d’autres astuces et techniques que vous pouvez également utiliser, mais ce sont quelques éléments de base qui peuvent vous aider à démarrer.

Éclairage

Un bon éclairage est de loin l’élément le plus important de cette liste. Vous pouvez avoir le meilleur appareil photo au monde, mais si vous êtes mal éclairé, cela n’aura pas d’importance. Inversement, même les appareils photo moins que stellaires auront l’air passables lorsque le sujet est bien éclairé.

Meilleures façons d’améliorer votre configuration de diffusion en direct WFH

Bien qu’il soit agréable d’avoir des lumières dédiées spécifiquement pour le travail sur caméra, cela ne signifie pas nécessairement que vous devez sortir et acheter un tas de lumières afin d’améliorer votre éclairage pour la diffusion en direct. Souvent, avoir juste assez de lumière est suffisant pour faire la différence, et n’oubliez pas que l’une des meilleures sources de lumière naturelle – la boule de feu géante dans le ciel appelée le Soleil – est gratuite pour vous pendant la journée.

Conseil de noyau de mousse de lumière rebondissante

Si votre éclairage est limité, profitez de la lumière réfléchie. Ceci peut être réalisé en faisant rebondir une seule source de lumière hors des zones lumineuses. Vous pouvez utiliser de nombreuses choses pour faire rebondir la lumière, comme un noyau en mousse, un drap blanc, un mur, un plafond, etc.

Je suis loin d’être un expert en éclairage, mais il existe d’excellentes ressources disponibles sur YouTube. Une telle ressource est DSLR Video Shooter par Caleb Pike. Il propose une excellente liste de lecture qui explore en profondeur tous les tenants et aboutissants de l’éclairage. Hautement recommandé.

Caméra

Si vous utilisez la webcam de votre MacBook, vous pourriez en être déçu. Chaque nouveau MacBook livré par Apple comporte au moins une caméra FaceTime HD 720p, et l’iMac Pro dispose d’une caméra FaceTime HD 1080p, mais aucun d’entre eux ne produit ce que j’appellerais une vidéo d’aspect stellaire. Pire encore, les anciens modèles de MacBook sont équipés de caméras 480p.

Mais si c’est tout ce que vous avez à votre disposition, vous pouvez toujours le faire fonctionner assez bien. Avec des caméras plus petites, l’éclairage deviendra encore plus crucial. Si vous essayez de diffuser des vidéos en direct à partir d’une caméra d’ordinateur portable, assurez-vous que vous disposez d’une abondance de lumière.

Mieux encore, vous pouvez choisir d’utiliser l’appareil photo de votre iPhone, car les iPhones modernes comportent de bien meilleures caméras frontales que celles que vous trouverez dans la plupart des ordinateurs portables ou tablettes. Si possible, utilisez votre iPhone au lieu de votre MacBook, et vous remarquerez une augmentation substantielle de la qualité.

Si vous avez les ressources, vous pouvez améliorer considérablement la qualité de votre vidéo en direct en utilisant une caméra sans miroir avec un objectif interchangeable. Non seulement une telle configuration pourra recueillir beaucoup plus de lumière qu’un ordinateur portable ou un smartphone, mais vous pouvez également modifier l’ouverture pour donner une profondeur de champ plus faible.

En plus d’avoir une meilleure apparence du point de vue de la clarté, la configuration d’une caméra autonome peut être très utile si votre arrière-plan n’est pas idéal. L’inconvénient est que cette méthode nécessite du matériel supplémentaire, comme une carte de capture vidéo ou un dongle. J’explorerai quelques exemples de cette méthode dans un prochain post et une vidéo.

Encadrement

La plus grande chose que vous puissiez faire en matière de cadrage est de vous assurer que votre visage est dans le cadre. J’ai été sur de nombreux flux en direct où les visages des participants étaient coupés, ou peut-être qu’ils regardaient directement la caméra parce que leur téléphone était posé à plat sur une table. Le simple fait de vous assurer que votre vidéo est bien cadrée peut grandement améliorer votre vidéo.

Placer votre MacBook au niveau des yeux peut aider à améliorer le cadrage

Une astuce que j’aime utiliser est d’utiliser l’application stock camera ou une application comme Photo Booth sur Mac pour tester votre cadrage à l’aide de la caméra frontale avant la mise en ligne. De cette façon, vous pouvez avoir une idée approximative de ce que les autres verront avant même de rejoindre le flux en direct.

Contexte

En parlant de cadrage, vous voudrez vous assurer que votre arrière-plan n’est pas trop distrayant. De façon réaliste, tout le monde ne peut pas donner l’impression d’être dans un studio de production à la maison, et tout le monde n’a pas accès à un écran vert et aux outils chromakey nécessaires pour créer un faux fond décent. Nous explorerons cela dans un prochain article, cependant.

L’essentiel est d’être juste conscient de votre parcours. Les gens vont-ils entrer et sortir du cadre? Est-ce distrayant ou trop décontracté? Vous filmez des vidéos dans votre cuisine avec des plats en arrière-plan?

Si vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour créer un arrière-plan agréable, une bonne règle de base ici est d’être aussi simple que possible. Si la poussée vient à pousser, un mur vierge est assez bon pour faire le travail, mais vous pouvez faire preuve de créativité en utilisant des choses comme des rideaux, des draps, etc.

Du son

L’une des caractéristiques les plus négligées d’une bonne configuration de diffusion en direct tourne probablement autour de la qualité sonore. C’est compréhensible, car de bonnes configurations sonores peuvent devenir assez lourdes et coûteuses.

Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous pouvez connecter quelque chose comme l’Apogee MiC + pour améliorer votre qualité sonore, et si vous voulez vraiment augmenter la qualité, vous pouvez utiliser une interface audio dédiée comme la flèche audio universelle couplée à un microphone autonome.

Les AirPod aident à supprimer l’écho / boucle de rétroaction et disposent d’un microphone décent

Personnellement, cependant, la commodité d’utiliser des écouteurs Bluetooth est tout simplement trop bonne pour être ignorée. Je suis un grand fan de l’utilisation simple d’AirPods Pro. Ils n’incluent pas les haut-parleurs ou les microphones les plus agréables, mais ils font un travail assez décent et sont incroyablement simples à utiliser avec les Mac et les appareils iOS.

Surtout, essayez de ne pas compter sur le haut-parleur et le microphone intégrés de votre Mac ou iPhone. Cela peut entraîner une boucle de rétroaction (écho) et encore plus d’écho de votre voix car les longueurs d’onde ont du mal à atteindre le microphone de votre Mac ou iPhone. Avoir un microphone plus près de votre bouche est la configuration la plus idéale.

Connexion réseau

Si possible, utilisez une connexion Ethernet câblée au lieu du Wi-Fi. Cela vous garantira une connexion de la meilleure qualité, ce qui peut aider à réduire les retards, les bégaiements, les retards, etc. Bien qu’il soit possible de connecter un iPhone à Ethernet, de manière réaliste, il est beaucoup plus probable que vous serez en mesure de connecter votre MacBook à Ethernet.

Si possible, utilisez une connexion Ethernet

Bien que les MacBook modernes ne disposent pas de ports Ethernet, vous pouvez vous procurer un adaptateur USB-C vers Ethernet pour une connexion câblée rapide et facile. Si vous utilisez un Mac mini, un iMac, un iMac Pro ou un Mac Pro, vous pourrez vous connecter directement à Ethernet sans avoir besoin d’un adaptateur.

Prise de .

Je ne m’attendrais pas à ce que vous utilisiez tous ces conseils pour améliorer votre vidéo en direct pendant le verrouillage, mais même si vous vous efforcez d’utiliser seulement 2-3 conseils sur cette liste, cela contribuera grandement à améliorer la qualité de votre vidéo. Non seulement vous passerez un meilleur moment avec les diffusions en direct de la FMH, mais votre auditoire appréciera également l’effort.

Qu’est-ce que tu penses? Avez-vous d’autres astuces de streaming en direct à partager? Sonnez dans les commentaires avec vos pensées et opinions.

