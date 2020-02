Comment Android 11 pourrait résoudre l’un des pires problèmes de la navigation gestuelle d’Android – .

Google vient de déposer la première version d’Android 11 Developer Preview quelques semaines plus tôt que prévu, et les gens ont déjà commencé à fouiller pour découvrir de nouvelles fonctionnalités et des indices sur ce que le prochain Pixel 5 aura à offrir. Android 11 a déjà révélé que le Pixel 5 pourrait prendre en charge la charge sans fil inversée, une fonctionnalité que l’on trouve déjà sur quelques appareils concurrents, ainsi que la preuve que le radar Motion Sense Soli ne disparaîtra pas de si tôt.

Une toute nouvelle révélation, quant à elle, semble avoir mis au jour un nouveau geste sur lequel Google travaille et qui pourrait effectivement être utile sur n’importe quel téléphone, pas seulement sur le Pixel 5.

Après près d’une décennie de développement Android, Google a soudainement décidé que le menu du bas auquel tout le monde s’était habitué n’était plus assez bon, et l’a remplacé par des gestes. Par coïncidence, cela ne s’est produit qu’après qu’Apple a ajouté des gestes à l’iPhone X pour remplacer le bouton d’accueil. Une coïncidence a également été le fait que les gestes étaient très similaires – pas que l’idée d’Apple était complètement originale en premier lieu.

Tous les utilisateurs d’Android n’étaient pas satisfaits du changement. Le pire était d’abandonner le bouton de retour, qui était un élément crucial de la navigation Android 10. Il y a un nouveau “bouton” en arrière à la place – un geste qui le remplace, mais vous pourriez ne pas toujours le faire correctement. Cependant, c’est juste la preuve que Google n’avait pas vraiment besoin de changer l’ancien système de navigation, mais il l’a quand même fait. Si vous n’avez pas installé Android 10, vous ne savez peut-être pas vraiment ce qu’est ce problème de bouton de retour, mais une fois la mise à niveau effectuée, vous risquez de le rencontrer.

À l’avenir, cependant, Google peut ajouter un nouveau type de gestes au Pixel 5 et à d’autres appareils Pixel: un double-clic à l’arrière du téléphone. Le nouveau geste, trouvé dans le code Android 11 par les développeurs XDA, s’appelle Columbus et pourrait prendre en charge toutes sortes d’actions. Columbus peut actuellement ignorer la minuterie, lancer l’application appareil photo, lancer Google Assistant, lire et suspendre les médias, réduire la barre d’état, couper les appels entrants, suspendre les alarmes, annuler les notifications et effectuer des actions «sélectionnées par l’utilisateur».

La fonctionnalité fonctionne déjà sur les anciens téléphones Pixel qui peuvent exécuter Android 11, car elle ne nécessite aucun matériel spécialisé. Au lieu de cela, Columbus utilise le gyroscope et l’accéléromètre du téléphone pour interpréter les taps. Cela pourrait rendre la fonctionnalité sujette aux erreurs, mais Google a trouvé un moyen de l’empêcher de s’activer par erreur.

Le geste de double appui pourrait être très utile et pourrait être plus pratique que Active Edge, une fonction Pixel qui vous permet de presser le cadre pour déclencher une action. Il pourrait également le compléter, selon la façon dont vous utilisez Active Edge.

Il n’est pas clair si vous pouvez attribuer plus d’une fonctionnalité à Columbus et si elle sera contextuelle. Par exemple, vous souhaiterez peut-être appuyer deux fois pour lire ou suspendre le contenu multimédia dans une application, mais arrêter la caméra depuis l’écran de verrouillage et désactiver les alarmes lorsque le téléphone n’est pas utilisé. Et peut-être que double-tap pourrait être utilisé pour remplacer le geste du dos. Après tout, il prendra en charge les actions «sélectionnées par l’utilisateur». Et le geste du dos est la pire partie d’Android 10.

Ce qui semble clair, c’est que Google cherche à étendre la navigation par gestes dans Android. Motion Sense, le nom de la fonctionnalité radar du Pixel 4, pourrait être la pierre angulaire d’un futur système de navigation pour Android ou d’un système d’exploitation différent qui imiterait Minority Report. Nous sommes loin de ce qui se passe sur n’importe quel appareil, en particulier le smartphone. Jusque-là, Columbus, qui n’a pas besoin de radar ou de technologie sophistiquée, pourrait ajouter un geste utile pour vous aider à naviguer plus rapidement sur votre téléphone Android. Cependant, la fonctionnalité sera d’abord disponible sur les téléphones Pixel, les notes XDA, vous devrez donc peut-être attendre un certain temps pour l’obtenir sur d’autres appareils.

