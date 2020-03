Comment annuler votre abonnement / désabonnement Netflix

Nous commençons à vivre des moments difficiles face à une crise économique accentuée par COVID-19 et vous cherchez peut-être à économiser de l’argent. Ou vous n’aimez tout simplement pas les séries et les films proposés par Netflix. L’annulation de votre abonnement Netflix peut être une bonne idée. Se désinscrire de Netflix est simple, bien que parfois cela puisse être quelque peu compliqué, je vais donc vous expliquer comment le faire étape par étape.

Bien que l’annulation de votre abonnement Netflix puisse ne pas être joyeuse, cela peut être une nécessité. C’est un moyen de se débarrasser d’une dépense mensuelle et d’économiser un peu d’argent jusqu’à ce que vous puissiez vous réinscrire. Voici un petit guide sur la façon de vous désabonner de Netflix.

Se désinscrire de Netflix

Connectez-vous d’abord à votre compte Netflix. Vous devez sélectionner l’icône située dans le coin supérieur droit qui montre tous les utilisateurs. Lorsque le menu s’ouvre, sélectionnez l’option “Compte” pour accéder à la section de votre abonnement Netflix.

Vous verrez maintenant les informations de votre compte. Ensuite, dans la section “Adhésion et facturation”, sélectionnez l’option “Annuler l’adhésion”.

Ici, il vous amènera à la zone où vous souhaitez confirmer l’annulation de votre compte. Sélectionnez le bouton “Fin de l’annulation” pour vous désabonner complètement de Netflix.

Après cela, vous aurez accès au service de streaming jusqu’à ce que la prochaine période de facturation apparaisse.

Se désabonner de Netflix d’un opérateur

Si vous avez accès à Netflix via un opérateur mobile, comme Orange, vous devez vous rendre sur le site Web de votre opérateur et à partir de là, annuler votre abonnement.

Pour ce faire, connectez-vous à votre compte utilisateur sur le site Web de votre opérateur et accédez à la section d’administration des services ou accessoires dont vous disposez.

Une fois inscrit, vous verrez l’option Netflix afin de pouvoir annuler le service auquel vous êtes abonné. Il est probable que l’on vous demandera de confirmer l’annulation, car à partir de ce moment, vous ne pourrez plus profiter du contenu Netflix. Il confirme donc l’annulation.

Même si vous vous êtes désabonné à ce moment-là, vous pourrez toujours voir le contenu Netflix jusqu’à la prochaine période de facturation, mais une fois qu’il arrivera, vous ne pourrez plus accéder au service.

Comme vous pouvez le voir, la désinscription de Netflix est simple, il suffit de suivre quelques étapes et vous avez terminé. Vous pouvez maintenant être assuré que vous ne serez plus facturé pour les frais mensuels de Netflix et pourrez ainsi économiser un peu d’argent.

Partagez-le avec vos amis!