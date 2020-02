Comment attraper la première super lune de 2020 ce week-end – .

Si vous êtes un passionné de skywatching, vous avez eu beaucoup de plaisir en 2019 et êtes probablement impatient de voir ce que 2020 nous réserve. Cela a pris plus d’un mois, mais nous sommes enfin sur le point de nous régaler la première super lune de l’année, et cela arrive aux petites heures du dimanche matin. Réglez vos alarmes, car c’est une des premières.

Alors que la NASA l’a taquiné, la pleine lune sera à son apogée dimanche matin, le 9 février, à l’heure brillante et tôt de 2 h 33 HNE. Comme pour la plupart des lunes pleines, celle-ci a de nombreux noms, le plus important étant la lune de neige.

Une «super lune» se produit lorsqu’une pleine lune est particulièrement proche de la Terre. Cela fait que la Lune semble légèrement plus grande dans le ciel, bien que vous puissiez réellement remarquer ou non ce changement est la taille est un sujet de débat. Il est préférable de simplement profiter de la pleine lune et de ne pas vous soucier de toutes les étiquettes stupides.

En parlant d’étiquettes idiotes, cette Lune a beaucoup, beaucoup de noms. La NASA propose un aperçu:

La Lune apparaîtra pleine pendant environ trois jours centrés autour de cette heure, du vendredi soir au lundi matin, ce qui en fait un week-end de pleine lune. Cette pleine lune est traditionnellement appelée lune de neige, lune de tempête, lune de faim, Magha Purnima, Magha Puja, lune de festival de la pagode Mahamuni, lune de festival de lanterne chinoise et pleine lune de Tu B’Shevat.

Donc, si vous voulez avoir une chance d’apercevoir la «Super Snow Moon», vous devrez vous lever tôt le dimanche matin et regarder vers le ciel. Maintenant, tout cela suppose que le temps est de votre côté, et nous savons tous qu’une telle chose n’est jamais garantie.

Si vous ne parvenez pas à attraper la pleine lune de ce week-end – que ce soit à cause de la météo ou si vous aimez simplement dormir – vous n’aurez pas à attendre longtemps pour la prochaine. La pleine lune qui se lèvera le 9 mars sera également une super lune, vous aurez donc une autre occasion de profiter de la majesté lunaire dans quelques semaines.

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.