Comment augmenter la sécurité de votre compte Twitter

Bien que tout le monde n’aime pas Twitter, il s’agit clairement d’un réseau social à prendre en compte. Plus que tout, car il est devenu un espace virtuel dans lequel les personnes concernées aiment politiciens, artistes, athlètes et autres groupes ils font connaître leurs opinions ou présentent leurs nouveaux travaux ou projets. De plus, beaucoup moyens de communication Ils citent constamment Twitter.

Un autre point fort de Twitter est qu’il vous permet contacter directement avec ces personnalités. Vous ne pouvez pas obtenir de réponses ou vous pouvez. Ils peuvent même partager un commentaire de votre part.

Et comme tout réseau social où vous exprimez votre opinion et vous projetez une image de vous, s’il tombe entre de mauvaises mains, il peut vous donner plus qu’un mal de tête. Il est donc important sécurisez votre compte Twitter pour l’empêcher de tomber entre de mauvaises mains.

Gardez votre compte protégé

Voyons ce que nous pouvons faire pour que votre compte Twitter, loin d’être imprenable, soit plus difficile à pénétrer que ceux des autres. Celui qui veut le faire aura besoin de beaucoup de temps et de patience.

Tout d’abord, le mot de passe. Le conseil est valable pour tout Internet. Utilisez un mot de passe fort et ne l’utilisez pas pour d’autres comptes ou sites Web. Vous devez également utiliser le vérification de connexion et fournissez une adresse e-mail et / ou un numéro de téléphone pour réinitialiser votre mot de passe si nécessaire.

Assurez-vous d’accéder à Twitter depuis les applications officielles et / ou depuis son site officiel. Ne vous connectez pas en cliquant sur liens que vous ne connaissez pas. Vous pouvez tomber dans des pages de triche qui vous donneront votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sans vous en rendre compte.

De son côté, Twitter vous envoie un avis par e-mail ou via des applications mobiles officielles si vous vous connectez à un autre appareil.

Revenons à la vérification de connexion ou authentification à deux facteurs, pour activer cette option à partir de la page Twitter officielle, vous devez cliquer sur Plus d’options> Paramètres et confidentialité> Compte> Sécurité. Ensuite, vous devez entrer Authentification à deux facteurs.

Pour effectuer cette authentification, vous avez le choix entre trois options: Message texte, application d’authentification ou Clé de sécurité. Choisissez celui qui vous convainc le plus et suivez les instructions.

Détecter les accès ou les hacks

Il y a plusieurs signes qui vous donneront un indice si quelqu’un a accepté à votre compte Twitter ou votre compte a été piraté. Les plus évidents sont les pires, comme l’impossibilité d’accéder à votre propre compte car ils ont changé le mot de passe.

D’autres sont plus subtils, comme apparaître messages postés que vous n’avez pas écrit, des messages privés qui ne vous appartiennent pas, des changements de personnes que vous suivez ou si vous avez bloqué quelqu’un, modifications de votre description…

Les alertes envoyées par Twitter si vous vous connectez à un nouvel appareil, navigateur ou application mobile vous aideront également.

Récupérez votre compte Twitter

Si vous pensez que quelqu’un a accédé à votre compte Twitter, la première chose à faire est de reprendre le contrôle changer le mot de passe. Le moyen le plus rapide consiste à ouvrir ce lien dans votre navigateur.

Si vous ne pouvez pas vous connecter à votre compte, demandez-le réinitialiser votre mot de passe avec ce formulaire.

Deuxième pas. Assurez-vous que vous compte de messagerie associé Twitter est également sûr. Essayez de changer le mot de passe pour un autre ou de changer cette adresse e-mail pour une autre que vous considérez comme plus sécurisée.

Étape trois. Le problème peut provenir d’une application non officielle à laquelle vous avez autorisé l’utilisation de votre compte Twitter. Tu peux révoquer votre autorisation à partir de la liste correspondante sur ce lien.

👇 Plus en Hypertextuel