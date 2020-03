Comment automatiser le volume des haut-parleurs HomePod

Avez-vous déjà joué de la musique ou parlé à Siri sur votre HomePod pour être époustouflé par le volume, et pas dans le bon sens? Moi aussi, mais il y a une automatisation qui peut aider.

Problème HomePod

HomePod a deux caractéristiques qui rendent cette automatisation utile pour moi.

Tout d’abord, le haut-parleur intelligent d’Apple a une mémoire remarquablement longue de ce qu’il a joué en dernier et de la puissance de son jeu. Appuyez sur le haut du HomePod après une semaine sans utilisation et il vous explosera avec la dernière piste jouée.

Ce comportement de robinet est l’autre chose. Vous pouvez désactiver la commande vocale “Hey Siri”, mais vous ne pouvez pas configurer un HomePod pour ignorer la saisie tactile. Cela peut entraîner une musique forte inattendue lorsque vous cognez le haut de la poussière ou lorsque votre tout-petit apprend ce que fait ce bouton.

Correction du volume

Les nouvelles fonctionnalités ajoutées dans iOS 13 introduisent une solution de contournement utile. Vous ne pouvez toujours pas configurer votre HomePod pour ignorer la saisie tactile, mais vous pouvez automatiser la puissance de son.

Une fonctionnalité similaire prise en charge par les haut-parleurs intelligents Amazon Echo m’a motivé à trouver le même comportement pour les HomePods.

L’application Apple Home vous permet de régler automatiquement le volume des haut-parleurs AirPlay 2 à des niveaux spécifiques en fonction de déclencheurs tels que l’heure ou l’emplacement.

Chaque nuit à minuit, le volume de mon HomePod est réinitialisé à 30%, il n’est donc pas trop fort (ou trop silencieux) la prochaine fois que je l’utilise.

Vous pouvez choisir votre propre horaire et volume.

Automatiser le volume HomePod

Commencez par créer une automatisation dans l’application Home sur iOS 13 ou macOS Catalina pour le moment de l’heure.

Choisissez votre heure et votre horaire, puis sélectionnez les enceintes AirPlay 2 dans votre application Home. Enfin, recherchez la section Média et cliquez sur Audio, puis sélectionnez Ajuster le volume uniquement et réglez votre volume personnalisé sur le curseur.

Enregistrez votre automatisation, puis profitez de l’amélioration de la qualité de vie de votre HomePod et des autres enceintes AirPlay 2 en commençant chaque jour avec un volume raisonnable. Connaissez-vous quelqu’un d’autre avec des HomePods? Partagez cette astuce pour leur apprendre à automatiser le volume de HomePod aussi!

