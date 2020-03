Comment Bates Motel a changé les films psycho (pour de bon)

Série A&E, Bates Motel, était un regard fascinant sur les événements qui ont conduit au film d’Alfred Hitchcock en 1960, Psycho, mais la fin de la série a changé les films qui ont suivi – et la franchise – pour de bon.

Le film de Hitchcock était basé sur le roman du même nom de Robert Bloch et est l’un des films d’horreur les plus emblématiques et les plus connus de tous les temps, bien que de nombreux publics tentent de l’élever avec la classification de “ thriller ”. Bien que Psycho ait obtenu un remake presque coup pour coup en 1998 du réalisateur Gus Van Sant, il n’a pas été bien reçu et a reçu des critiques largement négatives de la part des critiques. Cela, ainsi que la vision et l’esthétique de Hitchcock, font de Psycho l’un des films les plus difficiles à refaire. À bien des égards, faire Bates Motel en tant que préquelle centrée sur les années d’adolescence de Norman qui travaillaient en tandem avec sa relation mère / fils était la prise la plus intelligente.

Même si Bates Motel a très habilement revigoré le film et la franchise originaux de Psycho, quelques domaines de licence artistique ont finalement forcé la série à couper ses racines. La prémisse de l’émission semblait être suffisamment intemporelle pour une transition transparente vers le film, mais ces petites modifications ont finalement fait toute la différence.

Comment Bates Motel a changé la franchise Psycho pour toujours

Bates Motel était conçu comme un prequel, mais fonctionnait également selon une chronologie moderne. Étant donné que Psycho a été mis dans les années 1960, Norman aurait probablement eu la vingtaine, voire la trentaine, pendant le film. Cela signifie qu’il serait né dans les années 1930 ou 1940. L’original de Hitchcock, bien que quelque peu daté, pourrait être basculé dans une chronologie plus moderne à ajuster, mais le choix de la préquelle d’inclure les téléphones portables, Internet et d’autres problèmes modernes comme la création d’un contournement pour les itinéraires de camions et l’utilisation par les personnages de la puce les téléphones mèneraient à plus d’une petite suspension de l’incrédulité.

Une autre façon dont Bates Motel a changé les films Psycho était par sa création de personnages d’arrière-plan. Par exemple, Norman a un demi-frère, Dylan. Dans Psycho, Norman a été décrit comme un loup solitaire sans connexion, sauf sa mère. Cela, compte tenu de la fin choquante de la torsion où Norman se révèle avoir pour mère une personnalité alternative, signifie qu’il était toujours complètement seul, et probablement depuis un certain temps. Il y a aussi des personnages secondaires qui ont été créés, tant que des complots latéraux incluent le shérif Romero, qui a été amoureusement mêlé à la mère de Norman et l’a même épousée. Alors que Romero a été assassiné par Norman lors de la dernière saison, sa mort a laissé des bouts qui ont rendu les choses plus difficiles pour Norman que Psycho ne le semblait.

Enfin – et surtout – Norman est décédé à la fin de Bates Motel. dans le Psycho franchise de cinéma, il continue à vivre au-delà des événements du premier film. En fait, il vit le troisième film, même si cela implique qu’il ne pourra jamais échapper à une institution mentale pour revoir la lumière du jour. La fin de la série télévisée d’horreur était douce-amère, Norman ayant retrouvé sa mère dans la mort, mais cela a laissé beaucoup de trous qui rendaient les deux chronologies trop différentes pour se connecter de manière cohérente. En outre, Marion Crane a survécu, ce qui est un autre énorme trou dans la chronologie.

La révélation d’un enfant intemporel de Doctor Who brise le nom et la régénération de Matt Smith

