Comment battre le boss du coléoptère de la corne

La suite directe d’Ori et de la forêt aveugle, un jeu d’aventure sur plateforme sorti en 2015, intitulé Ori et la volonté des mèches devrait sortir le 11 mars 2020. Ori et la Volonté des Feu follets cherchent à développer l’original, avec un monde plus grand, de nouveaux amis et ennemis, et un look encore meilleur. Ori and the Will of the Wisps sera disponible à l’achat par lui-même et sera disponible gratuitement dans le cadre du service d’abonnement Xbox Game Pass.

Dans Ori et la Volonté des Feu follets, une terrible tempête sépare l’Ori, l’esprit gardien contrôlé par le joueur, d’un cher membre de la famille, les obligeant à traverser de nouvelles terres difficiles pour les trouver. En cours de route, Ori débloquera de nouveaux fragments de compétences qui donneront au joueur de nouvelles capacités et affronteront des ennemis qui nécessitent que le joueur utilise ces compétences efficacement. Ce guide expliquera aux joueurs comment utiliser la capacité de tiret pour vaincre efficacement le premier boss du jeu.

Esquiver les attaques du coccinelle à Ori et la volonté des feux follets

Le boss Horn Beetle est conçu de manière à forcer le joueur à utiliser la capacité de tiret, acquise peu de temps avant le combat. Chacune des attaques du coccinelle peut être esquivée sous une forme ou une autre en utilisant la capacité de tiret. Voici une liste des attaques du coccinelle et comment les esquiver à l’aide d’un tiret!

Leaping Stomp: Le coccinelle bondit en avant dans les airs et redescend assez rapidement, infligeant des dégâts au joueur s’il est en dessous. Le joueur peut facilement se dégager de la zone d’atterrissage en se précipitant dans les deux sens. Si possible, essayez de vous précipiter vers son arrière afin d’ouvrir une opportunité d’attaquer!Vague de flamme: Le coccinelle piétine et envoie une vague de feu vers le joueur. Cette vague sera la plus importante au début et diminuera au-delà. Le joueur doit sauter par-dessus la plus grande partie de la vague, puis se précipiter pour effacer le reste.Charge Stomp: Contrairement au petit coléoptère ennemi qui se chargera directement jusqu’à ce qu’il touche une surface ou se fatigue, le coccinelle ne chargera directement vers le joueur que jusqu’à ce qu’il soit directement devant eux, puis essaie de faire un piétinement. La clé pour esquiver cette attaque est de ne pas être intimidé par la charge et d’attendre que le coccinelle s’envole avant de se précipiter en sécurité derrière elle. Le Horn Beetle sera vulnérable aux attaques pendant une seconde après l’atterrissage pendant qu’il tentera de se remettre de la chute.Pivot Slam: Lorsque le joueur attaque le coccinelle par l’arrière, le boss peut essayer de se retourner et il a frappé le joueur avec ses pointes. Cette attaque a une longue liquidation avant de continuer, donc tant que le joueur le surveille, il peut se précipiter en arrière pour l’éviter.

Le grand orgue orange brillant à l’arrière du coccinelle est l’endroit où le joueur doit attaquer pour infliger des dégâts. Une fois que le joueur a maîtrisé le schéma d’attaque du coccinelle et peut esquiver toutes ses attaques, il ne lui reste plus qu’à l’attaquer par derrière.

Ori et la volonté des mèches est disponible sur Xbox One, Windows 10 et Steam le 11 mars 2020.

