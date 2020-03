Comment bloquer les expéditeurs dans l’application de messagerie sur iPhone et iPad?

Nous allons vous apprendre à bloquer les expéditeurs dans l’application de messagerie de ces appareils.

Ensuite, vous devez utiliser la nouvelle fonctionnalité Bloquer l’expéditeur dans iOS 13 et iPadOS 13 pour archiver automatiquement les nouveaux e-mails d’un expéditeur, en particulier à partir de l’application Apple Mail.

Si vous souhaitez utiliser cet appareil de la meilleure façon, nous vous expliquerons comment vérifier les paramètres de confidentialité sur iPhone. Cliquez simplement sur le lien et vous aurez toutes les informations.

Comment bloquer les expéditeurs dans l’application de messagerie?

Initialement, le système d’exploitation iOS 13 et iPadOS 13

étendre la fonctionnalité des contacts bloqués depuis l’application Téléphone

et Messages vers l’application Mail. Pour commencer, vous devez ouvrir l’application

“Mail” et recherchez un e-mail de l’expéditeur que vous souhaitez bloquer.

Appuyez ensuite sur leur photo de profil pour voir les détails du

l’expéditeur.

Maintenant, appuyez sur le nom de l’expéditeur dans le champ “De”.

Cela ouvrira la carte de contact de cet expéditeur. D’ici,

vous devez appuyer sur l’option «Bloquer ce contact». De la prochaine fois

fenêtre contextuelle que vous obtenez, vous devez confirmer cette action en appuyant sur l’option

la fenêtre intitulée «Bloquer ce contact».

De cette façon, l’expéditeur est bloqué. Vous n’en recevrez pas

notification pour tout nouvel e-mail, mais continuera à apparaître dans

votre boîte de réception avec une icône qui montre qu’elle provient d’un contact

bloqué.

Options de blocage des expéditeurs

Comme vous le savez déjà, les e-mails de l’expéditeur apparaîtront

bloqué dans votre e-mail, mais: que faire si vous ne voulez pas qu’un e-mail apparaisse

Courriel d’un expéditeur bloqué dans la boîte de réception? Une option dans

l’application «Paramètres» envoie directement tout e-mail

nouvel e-mail d’un contact bloqué vers la Corbeille.

Pour activer cette option, vous devez ouvrir le

Application “Paramètres” et choisissez l’option “Mail”.

Dans cette section, appuyez sur l’option intitulée «Options de l’expéditeur

bloqué ». Maintenant, changez l’option en «Déplacer vers

poubelle ». Donc, tout nouvel e-mail du contact bloqué

va aller directement à la “Corbeille”.

Découvrez comment gérer et débloquer un expéditeur dans votre e-mail

À tout moment, vous pouvez revenir en arrière et déverrouiller un

contacter pour continuer à recevoir des e-mails de leur part dans votre boîte de réception

d’entrée. Pour ce faire, ouvrez l’application “Paramètres”,

maintenant appuyez sur l’option “Mail” puis choisissez l’option appelée

“Verrouillé.”

Lorsque vous êtes dans cette section, vous devez rechercher le contact ou

e-mail spécifique que vous avez bloqué. Il suffit de glisser vers

la gauche sur le contact, puis appuyez sur l’option “Déverrouiller”

pour annuler les modifications que vous avez apportées.

De même, iOS 13 a une autre fonctionnalité utile pour

bloquer les appels indésirables. Avec la fonction Couper les appels inconnus,

vous pouvez couper automatiquement un appel de toute personne qui ne le fait pas

être sur votre liste de contacts. C’est tout ce que vous avez à faire pour y arriver

les contacts bloqués n’atteignent pas votre boîte de réception.