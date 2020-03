Comment calibrer votre écran tactile sur Android?

Au fil du temps, l’écran tactile sur Android pourrait commencer à échouer. Avant d’envisager de remplacer votre appareil intelligent par celui-ci, vous devez d’abord voir si l’étalonnage de l’écran tactile peut résoudre un problème. Pour cette raison, dans cet article, nous vous montrons comment calibrer votre appareil intelligent ou votre tablette Android.

Votre écran tactile sur Android doit-il être étalonné?

Au fur et à mesure qu’Android évolue et se développe

Au fil des ans, le matériel sur lequel il fonctionne a évolué. C’est pour

ce que le matériel Android est aujourd’hui beaucoup mieux et plus capable que le matériel de

générations précédentes.

Écrans tactiles Android modernes très rarement

ils nécessitent que vous l’étalonniez ou le configuriez. Échecs de l’écran tactile

sont plus susceptibles d’être causés par des problèmes matériels qui ne sont pas

ils peuvent résoudre tout autre problème de configuration spécifique.

Maintenant, l’étalonnage de l’écran tactile ne doit pas

complètement jeté, car il peut être utile dans certaines circonstances.

Pour vous donner un exemple, cela peut être un bon moyen d’ajuster

la sensibilité de l’écran tactile, surtout s’il y a plus de

affecter. Certains types d’économiseurs d’écran peuvent affecter les performances

depuis votre écran tactile. C’est un problème qu’un étalonnage peut parfois

améliorer.

Il est également bon de tester cela sur des appareils plus anciens,

où la technologie n’était pas si avancée et l’étalonnage peut avoir un impact

plus vieux et plus visible. Il n’y a aucun mal à effectuer un étalonnage du

écran tactile quel que soit l’âge. Mais il est probable que

Les appareils plus anciens bénéficient davantage de cet étalonnage.

Testez d’abord votre écran

Avant de commencer le processus, vous devriez voir si l’écran

tactile de votre appareil Android fonctionne correctement. Les versions

Android précédent comprenait des menus secrets et des options de développeur qui

Ils vous ont permis de tester et de calibrer votre écran tactile. C’était important sur les appareils

Android plus ancien, lorsque les écrans tactiles modernes étaient encore allumés

couches.

Si vous avez un ancien mobile Android, vous pouvez essayer d’accéder

ce menu à écran tactile secret en composant * # * # 2664 # * # *. Cette option

Cela ne fonctionnera pas sur les appareils Android à partir d’Android 5 Lollipop.

Pour les nouveaux appareils Android, des applications sont disponibles

dans le Google Play Store qui vous permettra de tester l’écran tactile. Ces vous

affichera les réponses à vos contacts sur l’écran, vous aidant à décider si

l’écran est calibré correctement ou non. Une bonne option à essayer est

le test d’écran tactile pp. C’est une application simple à utiliser. Vous avez juste à

installez-le et appuyez sur l’écran où vous voulez.

L’application, qui ressemble à un pinceau, enregistrera des points

blanc où vous appuyez sur vos doigts. Si les réponses sont lentes ou non

synchronisé, cela indiquerait un problème avec votre écran que l’étalonnage

pourrait résoudre en premier recours.

Calibrer votre écran tactile sur Android

Comme nous l’avons déjà mentionné, les versions précédentes de

Android comprenait des tests d’étalonnage intégrés. Ces outils

autorisé à tester et calibrer votre écran tactile pour déterminer si cela a fonctionné

correctement.

Cette fonctionnalité a été supprimée dans les anciennes versions.

Android récent. Pour la plupart des appareils Android modernes, le

seule option pour calibrer votre écran tactile est d’installer un

étalonnage à partir de Google Play Store.

Une bonne application à tester est le calibrage de l’écran tactile, il ne pourrait pas avoir un meilleur nom. Pour commencer, installez l’application depuis le Google Play Store. Ensuite, ouvrez l’application et appuyez sur le bouton “Calibrer” au centre pour commencer.

Cette application a six tests tactiles à compléter, de

une seule touche pour pincer. Suivez simplement les instructions à l’écran

et terminer chaque test. À la fin du test, vous verrez un message de

confirmation. Ensuite, vous devez redémarrer votre appareil et utiliser l’application comme Touch

Test d’écran pour voir s’il y a des améliorations.

Si tout cela échoue, vous aurez une réinitialisation d’usine

Si l’écran tactile ne fonctionne toujours pas correctement

après l’étalonnage, il pourrait y avoir des problèmes Android que seul un

la réinitialisation d’usine peut résoudre. Une réinitialisation d’usine est

l’option la plus extrême et vous n’avez aucune garantie qu’elle résoudra tout problème

avec votre écran tactile une fois que vous le faites.

La réinitialisation de votre appareil Android supprimera tout

les applications existantes et toutes les configurations qui peuvent être

affectant l’écran tactile de votre appareil. Réinitialisation d’usine

peut résoudre tout retard sur l’écran tactile qui est un symptôme d’un

problème plus large.

Un appareil avec de gros problèmes de retard,

Par exemple, cela pourrait être dû au manque de ressources disponibles,

corriger avec une réinitialisation complète. Ce que cela ne fera pas, c’est réparer

problèmes matériels. Si votre écran tactile est défectueux, même un

La réinitialisation d’usine ne résoudra pas le problème.

Pour conclure, faire une réinitialisation d’usine est différent entre les mobiles et les fabricants. Mais généralement, vous devriez trouver l’option si vous allez dans Paramètres – Système – Réinitialiser. Vous devez d’abord vous assurer de sauvegarder votre appareil afin de ne pas perdre définitivement toutes vos données.

