Comment Captain America se rend dans l’espace dans Endgame fait référence à une scène Iron Man

Captain America va dans l’espace pour la première fois Avengers: Fin de partie comprend une référence subtile à l’expérience d’Iron Man. En tant que piliers de l’univers cinématographique Marvel, l’importance de Steve Rogers et Tony Stark dans le récit en cours a principalement gardé la Terre comme principal emplacement pour le MCU. Le côté cosmique de l’univers a été créé par Thor dans la phase 1, mais c’est dans The Avengers qu’il est devenu clair que l’espace jouerait un rôle plus important à l’avenir, en particulier avec la taquinerie de Thanos comme une menace imminente.

La tentative originale de Thanos de conquérir la Terre, dirigée par Loki, a échoué dans The Avengers lorsque Iron Man a envoyé un missile à travers le trou de ver au-dessus de New York et a détruit la flotte Chitauri. Mais, le Mad Titan a pris les choses en main dans Avengers: Infinity War pour équilibrer l’univers. Son succès à anéantir la moitié de toute la vie à travers l’univers a laissé les héros MCU restants dans le désarroi. Une fois qu’ils ont été réunis dans Avengers: Fin de partie, cependant, un plan a été formé pour se rendre à Titan 2.0 pour tuer Thanos et obtenir les Infinity Stones afin qu’ils puissent annuler le cliché. Cette mission a envoyé Captain America, Black Widow et War Machine dans l’espace pour la première fois.

Lorsque les Avengers volent dans l’espace à bord du Benatar et que Rocket commence leur voyage à la vitesse de la lumière, la caméra se concentre sur Captain America alors qu’il profite des merveilles du cosmos. Ses yeux s’écarquillent d’étonnement devant cette expérience alors que les couleurs vives de l’espace se reflètent en elles. Ce n’est pas seulement un excellent instantané de Steve toujours impressionné par ce que sa vie est devenue, mais reflète également une scène avec Iron Man dans The Avengers. Quand il vole la bombe nucléaire dans le trou de ver et allons-y, sa première visite dans l’espace est celle qui, selon lui, se terminera par sa mort. Au lieu d’un regard aux yeux écarquillés traversant son visage, Tony ferme lentement le sien en attendant son sort.

À bien des égards, ce petit rappel est un résumé parfait des différences entre les mentalités de Steve et Tony. Steve est généralement plus optimiste et espère le meilleur, tandis que Tony est plus pessimiste et prévoit le pire. Steve est bien conscient que cette mission qu’il mène est dangereuse, mais il ne laissera pas cette peur potentielle l’empêcher de vivre une fois dans sa vie. D’un autre côté, Tony a accepté que la mort pourrait être le résultat quand il a pris la bombe nucléaire à travers le trou de ver et était prêt à accepter ce sort. Alors qu’il a survécu à ce moment, Tony a fini par sacrifier sa vie pour sauver tout le monde dans Avengers: Fin de partie.

Et en ce qui concerne ce moment où Captain America va dans l’espace, ce n’est que le dernier exemple d’Avengers: Fin de partie réussissant à référencer des films et des moments antérieurs. Que ce moment spécifique ait été intentionnel ou non de la part des réalisateurs Anthony et Joe Russo n’est pas confirmé, donc cela pourrait être un peu une coïncidence. Cependant, étant donné la quantité de détails Avengers: Fin de partie et l’abondance de rappels qu’il comprend, il ne serait pas trop surprenant d’apprendre qu’ils voulaient reproduire la scène mémorable des premiers Avengers ici.

