comment cela affecte les poumons

La pandémie COVID-19 est devenue l’un des problèmes les plus graves que l’humanité est actuellement confrontée, et aussi dans une source inépuisable de fausses nouvelles et de spéculations qui ne sont bonnes pour personne.

Il est vrai que les symptômes et la gravité de la maladie peut varier selon chaque personneMais il ne faut pas tomber dans l’erreur de penser que COVID-19 est un simple “rhume” ou qu’il n’affecte que les personnes dont le système immunitaire est déprimé, c’est une menace très sérieuse qui peut nous affecter tous.

Au moment de la rédaction de ces lignes, ces lignes ont été confirmées plus de 720 000 infections et 33 925 décès dus à COVID-19, des données qui, comme nous l’avons indiqué, confirment qu’il ne s’agit pas d’une plaisanterie. Ce virus s’est propagé rapidement et la prévention est, comme toujours, le meilleur «médicament» auquel nous pouvons faire face.

Restez à la maison, sauf en cas de force majeureLe maintien d’une hygiène constante et le respect des mesures de sécurité que nous connaissons tous (se laver les mains, éviter les contacts et garder une distance de plus d’un mètre avec d’autres personnes) sont essentiels pour arrêter cette pandémie et accélérer le début de l’étape attendue de relèvement de la pandémie au niveau international.

Ce sont les dommages de COVID-19 au niveau pulmonaire

Une vidéo publiée par le George Washington University Hospital, que vous trouverez juste au-dessus de ces lignes, nous permet de voir les dommages mortels que COVID-19 peut causer au niveau pulmonaire. C’est facile à comprendre, tout ce qui apparaît en jaune est une atteinte pulmonaire produite par ledit virus.

La zone touchée est immense et nous devons également garder à l’esprit que les dommages un processus inflammatoire ce qui rend le patient très difficile à respirer. Keith Mortman, chef de la chirurgie thoracique au George Washington University Hospital, a confirmé que ce que nous voyons dans la vidéo ne sont pas des images d’un patient plus âgé, ou d’une personne ayant des conditions antérieures sévères ou un système immunitaire déprimé, ils appartiennent à un patient en bonne santé qui n’avait eu qu’une pression artérielle élevée avant d’être infecté par COVID-19.

Cela ne vaut pas la peine de prendre des risques. Restez à la maison, pensez à votre santé, à la vôtre et à tout le monde. Si tu veux suivre en temps réel Les dernières données de la pandémie de COVID-19 consultent ce lien.