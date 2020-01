Comment ces «Firebrands féminines» défient et changent la culture du lieu de travail moderne – .

Mikaela Kiner, auteur du nouveau livre, Female Firebrands, est fondatrice et PDG de Reverb Consulting.

Comment pouvons-nous créer des lieux de travail modernes où tout le monde peut s’épanouir?

C’est l’une des questions au cœur du nouveau livre, Female Firebrands, de la professionnelle des ressources humaines Mikaela Kiner, fondatrice et PDG de Reverb Consulting, basée à Seattle. «Female Firebrands» présente 13 femmes d’horizons divers, explorant les réalités du milieu de travail moderne à travers leurs yeux et leurs expériences.

Le livre détaille les nombreux obstacles auxquels ils sont confrontés, mais aussi les mesures qu’ils prennent pour les surmonter, ainsi que les efforts de leurs collègues, mentors, défenseurs et dirigeants pour aider à éliminer les obstacles. L’industrie de la technologie joue un rôle central, avec des anecdotes et des exemples de Microsoft, Google et d’autres sociétés.

“Nous parlons de la culture du lieu de travail, et parfois nous ne remarquons pas ce qui se passe autour de nous”, a déclaré Kiner. “Nous sommes comme la grenouille dans l’eau et le réchauffement de l’eau. Au moins pour moi, personnellement, l’eau a atteint cette température où j’ai vraiment dû regarder autour de moi et faire le point sur ces problèmes. »

Emily Parkhurst. (Photo PSBJ)

Le résultat est un guide, en effet, avec des idées et des conseils pratiques non seulement pour les femmes et les minorités sous-représentées, mais aussi pour les hommes et d’autres qui cherchent à créer des lieux de travail plus diversifiés, inclusifs et efficaces. Le livre comprend des chapitres sur des questions clés telles que le privilège sur le lieu de travail, le mouvement #metoo et des questions pour les mamans qui travaillent, avec des plats à emporter pour les personnes dans une variété de rôles différents sur le lieu de travail.

Dans cet épisode du podcast ., nous sommes rejoints par Kiner et deux des «firebrands» du livre, Ruchika Tulshyan, auteur de The Diversity Advantage et fondateur de Candor, une société de stratégie d’inclusion; et Emily Parkhurst, présidente et éditrice du Puget Sound Business Journal à Seattle.

Bien que bon nombre de ces questions soient discutées depuis de nombreuses années, le livre se concentre sur de nouvelles solutions et perspectives.

Parkhurst a dit qu’elle voit des signes de changement. Elle a raconté l’histoire d’aller déjeuner avec une stagiaire l’été dernier: «Habituellement, dans ce genre de conversations, les stagiaires me demandent:« Tu es une femme en position de pouvoir. Raconte-moi comment tu es arrivé là-bas. »Ce n’était à aucun moment une question. C’était une supposition que c’était un endroit où elle pourrait éventuellement se retrouver. »

Ruchika Tulshyan. (Crédit: Jovelle Tamayo)

Selon Tulshyan, l’une des clés est que les personnes en position de privilège et de pouvoir commencent à «intervenir et intervenir» et ne se contentent pas de rester des alliés passifs.

“Le conseil ici n’est pas nécessairement aux femmes pour faire mieux. Il appartient aux autres personnes présentes dans la salle, à nos alliés, à nos défenseurs, aux personnes privilégiées qui ont une plate-forme, qui ont une influence, de prendre un moment et de vraiment comprendre certaines des vulnérabilités que nous partageons dans le livre », a déclaré Tulshyan. «J’espère vraiment que cette conversation se poursuivra et que nous continuerons à trouver des solutions ensemble. Ce ne sont pas seulement les femmes qui dirigent.

