Comment cette start-up pense et navigue dans la crise du COVID-19 – .

Lucas Dickey, à gauche, et Michael Barlow, co-fondateurs de Fernish. (Photo de Fernish)

[[Note de l’éditeur: Ce post invité de Lucas Dickey, co-fondateur de Fernish, est apparu à l’origine sur le site d’actualités technologiques de Californie du Sud dot.LA et est publié sur . dans le cadre d’un partenariat entre nos sites.]

Appelons cela le «lede» et ne l’enterrons pas: je suis cofondateur, père, partenaire, membre de la communauté et j’ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Cette pièce sert de jet de conscience à tir rapide dans mon montage mental, qui passe parfois rapidement des paysages de peur Boschiens, à l’humour de la potence, à la positivité intentionnelle pour donner au nerf vague le stimulus dont il a besoin en ce moment.

PLUS DE

Cependant, un peu d’un préambule nécessaire à savoir avant de creuser davantage: je suis co-fondateur d’une entreprise à Los Angeles – qui opère également dans le hotspot coronavirus américain d’origine, Seattle – appelé Fernish, un mobilier haut de gamme à service complet société de location. Il est important de partager ce peu de contexte:

A) Tout comme toutes les startups soutenues par VC, nous pensons toujours à la prochaine augmentation, en gérant étroitement les flux de trésorerie et en faisant tout notre possible pour conserver le personnel,

B) Que nous avons du personnel de livraison sur le terrain qui pénètre toujours dans les maisons et les immeubles d’habitation des clients malgré une exposition possible et les risques associés, et

C) Notre entreprise a le «plaisir» et la complexité de toute entreprise bits + atomes, y compris la chaîne d’approvisionnement, l’infrastructure logistique, les coûts d’investissement fixes associés à des choses comme l’entreposage et d’autres ramifications en amont.

De plus, une grande partie de ce que je pense et de ce que je fais est le reflet direct de mon co-fondateur, Michael Barlow, de notre COO, Kristin Smith, et du reste de notre équipe dans son ensemble. Et avec ça, on peut commencer…

Ce à quoi je pense:

Notre équipe. Je consacre probablement 50% de mon espace mental à penser à l’équipe de Fernish. Cela pourrait être une sous-estimation étant donné la capacité de démarrage de 200%. Des questions comme: notre équipe pourra-t-elle même continuer à fonctionner légalement? Y aura-t-il un changement inattendu dans les entreprises désignées comme «services essentiels» qui nous forcera à fermer nos entrepôts ou nos services de livraison? Va-t-on continuer à recevoir la demande pour nos services pendant que les gens sont assaillis afin de justifier le coût variable de la main-d’œuvre contractuelle (c’est-à-dire garder les employés non-Fernish que nous considérons comme notre «équipe» employés)? Notre équipe sera-t-elle en sécurité – physiquement et psychologiquement – en ces temps sans précédent? Notre équipe aura-t-elle confiance que nous savons que nous faisons même du WTF? (Ce dernier est le syndrome de l’imposteur fondateur standard qui n’est qu’exacerbé compte tenu des circonstances actuelles.) Pouvons-nous continuer à vivre selon nos valeurs opérationnelles – les valeurs qui devraient refléter qui nous sommes en épaisseur?

Nos clients. Que pouvons-nous faire différemment pour eux en termes de service que nous proposons? Quelle nouvelle sélection de produits devrions-nous envisager pour répondre à leurs besoins changeants (temporairement?)? Quelle sorte d’impact financier les commandes «resteront-elles en place» auront sur leur vie, leurs moyens de subsistance et – ne pas être grossières en aucune façon, mais – leur capacité à continuer de payer Fernish pour leurs plans d’abonnement mensuel? Et à plus long terme, penseront-ils différemment à leur domicile et comment cela pourrait-il interagir avec leur relation avec Fernish?

Lecture: Partie 1: Biz Lit comme un outil. Je lis. Beaucoup. J’ai toujours beaucoup lu, mais je me suis retrouvé à revenir à des classiques comme Ben Horowitz «The Hard Thing About Hard Things», son article de blog original «Peacetime CEO / Wartime CEO», Andy Grove «High Output Management» ( qui est mon livre d’affaires préféré de tous les temps). Mais je lis également de nouveaux morceaux de NfX, dont «28 Moves to Survive (& Thrive) in a Downturn» et dot.LA Président (et opérateur incroyable) Spencer Rascoff’s post «Conseils aux PDG sur leurs licenciements à venir – De Quelqu’un qui l’a déjà fait ». J’ai une forte préférence et un parti pris pour les conseils sobres, clairs et pratiques de ceux qui ont été là et qui l’ont fait, d’où les messages de Ben et Spencer qui me parlent. Que ce soit face à ces choix directement ou simplement pour avoir une poche pour la planification de scénarios, ce sont d’excellents outils pour vous préparer mentalement et affiner vos muscles empathiques un peu de manière anticipative.

Lecture: Partie 2: Les nouvelles comme contribution directe aux opérations. Tout comme tout le monde, je suis de près les nouvelles de COVID, mais surtout – tout comme mes pairs fondateurs et opérateurs – je suis des nouvelles de Capitol Hill et des gouvernements des États / comtés / municipalités concernant les plans de relance budgétaire, jamais -modifier les détails des commandes «plus sûrs à la maison» et d’autres choses qui ont un impact direct sur Fernish et nous offrent une bouée de sauvetage via des facilités de crédit, des reports de taxes, des subventions et tout ce qui aide Fernish à étendre notre piste ET a un impact sur la façon dont nous gardons notre personnel de première ligne aussi sûr que possible (c.-à-d. chauffeurs-livreurs de l’équipe Fernish et employés d’entrepôt). Merci à DIEU que le congrès ait réussi à passer un paquet financier COVID de plusieurs billions de dollars.

Ce que je fais (et l’équipe de direction de Fernish):

Pour notre équipe. Nous avons resserré toutes les consignes de sécurité, sécurisé tous les équipements de nettoyage et de protection que nous pouvons tenir de manière responsable (car oui, nous sommes conscients que la communauté de la santé a besoin de ce même équipement), et nous contactons proactivement les clients avant livraison pour vérifier que personne dans le ménage de destination n’est symptomatique (tout en étant conscient que le COVID peut être transmis même par des porteurs asymptomatiques). Et pour notre équipe HF maintenant distribuée WFH, nous organisons plus d’événements virtuels (taco virtuel mardi, happy hour virtuel… mais honnêtement, notre équipe «prend soin du communal» et les organise de bas en haut), vérifiant quotidiennement Mâchez sur la santé mentale / physique et essayez de rendre les équipes aussi productives et heureuses qu’elles peuvent l’être dans leur «nouvel» environnement. Et nous discutons de tout cela quotidiennement en tant qu’équipe exécutive dans le cadre d’une salle de guerre COVID récurrente (et oui, lutter contre cette épidémie ressemble vraiment à la guerre, même pour nous qui ne sommes pas des professionnels de la santé de première ligne). Donc, succinctement: sûreté et sécurité.

Pour nos clients. Comme beaucoup de nos pairs de livraison, vous pouvez vous attendre à voir des options de «livraison sans contact»: gagner, gagner pour le client et notre équipe. Nous renforçons également le mobilier de bureau pour les masses de la WFH qui n’étaient pas tout à fait conçues pour que cela soit une chose de tous les jours pendant des mois. Nous travaillons sur la manière de gérer les difficultés financières inévitables de nos clients face à des temps d’arrêt inattendus dus à la maladie ou au chômage dus à des fermetures d’entreprises ou au moins à des congés. Nous montrons de l’empathie dans toutes nos communications – ce n’est pas nouveau, mais nous doublons ici alors que les difficultés se multiplient. Sans surprise, ces initiatives, tout comme celles de notre équipe, concernent également la sûreté et la sécurité.

Pour notre communauté. Nous donnons notre temps à nos pairs, comme nous l’avons toujours fait, pour envisager toutes sortes de scénarios et comment gérer cela dans le contexte de nos activités. Nous donnons notre argent à des actions caritatives qui aideront idéalement les membres des communautés au sein desquelles nous opérons. Nous participons à des forums pour partager des pensées, des émotions et publier des choses comme ça… qui nous rendent vulnérables, mais nous permettent également de nous connecter et de permettre aux autres de se sentir isolés dans les contraintes de l’éloignement social.

Pour notre entreprise. Comme toute entreprise fiscalement responsable devrait le faire en période de volatilité des marchés et d’incertitude économique au niveau mondial, vous croyez mieux que nous trouvons des opportunités de resserrer les ceintures, y compris le dépôt de prêts SBA (grâce aux nouvelles dispositions de la législation récemment adoptée – voir une grande panne des outils pour les startups soutenues par VC dans ce post NVCA), revisiter les prix et les relations avec les fournisseurs (sachant que ceux qui travaillent avec nous maintenant seront de bons partenaires à long terme), la collecte de fonds (mais, vraiment, quelle startup n’est pas toujours une collecte de fonds? ), revisitant tous les coûts variables pour voir quelle brûlure supplémentaire nous pouvons éliminer (pas de vaches sacrées quand vous êtes en guerre!). Les startups visent à survivre et à prospérer dans la rareté, donc dans une certaine mesure, c’est juste plus de test de notre courage, mais bon sang si cela ne pousse pas vraiment la communauté des startups à nos limites financières créatives!

Pour le futur. Et pourtant. Et pourtant, malgré tous les efforts sans doute défensifs et à court terme ci-dessus, nous prenons toujours le temps de réfléchir à la façon dont nous pourrions “gagner du terrain” maintenant, ou au moins mettre en place des efforts stratégiques grâce à la bénédiction de l’avantage unique d’aujourd’hui. Nous sommes un groupe drôle, entrepreneurs, et en ce moment nos illusions sont utiles, c’est sûr.

Faute d’un résumé concis, je veux simplement signer en disant que j’espère que nous trouverons tous tôt et tard la sécurité collective et la solidarité dans cette crise partagée.