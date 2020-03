Comment cette startup de Seattle utilise la télémédecine pour aider à freiner la propagation du coronavirus – .

(Image 98point6)

Alors que les États-Unis luttent pour contenir les infections à coronavirus, l’une des leçons de la Chine – où la maladie est née et les taux d’infection ont augmenté, mais sont maintenant en baisse – est d’adopter les soins de santé numériques.

“Nous voyons déjà les résultats en Chine. Ils ont tiré parti de la télémédecine », a déclaré le Dr Brad Younggren, médecin en chef du prestataire de soins de santé virtuel basé à Seattle 98point6.

La puissance de la télémédecine ne crée pas tellement un chatbot qui peut diagnostiquer définitivement la maladie – les symptômes sont trop génériques – mais comme un outil pour fournir des soins de santé virtuellement, permettant aux gens de rester à la maison et de réduire la propagation de l’infection.

98point6 a ajouté des questions de dépistage des coronavirus à son application fin janvier. La startup de 5 ans fournit des soins primaires à l’échelle nationale, se connectant aux patients via un chatbot alimenté par l’IA et aux médecins via des textes et des images numériques.

La prestation de soins de cette façon maintient les personnes contagieuses, mais pas gravement malades, à la maison et isolées. L’approche permet également aux patients non coronavirus d’obtenir les soins dont ils ont besoin, y compris des ordonnances renouvelées ou d’autres services à l’extérieur d’une clinique ou d’un hôpital où ils pourraient risquer une infection.

Dr Brad Younggren, médecin-chef de 98point6. (Photo 98point6)

Le Dr Bruce Aylward, le chef d’une équipe de l’Organisation mondiale de la santé qui a récemment visité la Chine, a déclaré que le pays transférait 50% de tous les soins médicaux en ligne, selon une interview avec le New York Times. Le Times a rapporté que les nouveaux cas de coronavirus en Chine étaient tombés à environ 200 par jour, contre plus de 3 000 début février.

Alors que les inquiétudes au sujet de la maladie aux États-Unis ont augmenté, 98point6 a connu «une forte croissance des inscriptions et de l’utilisation», a déclaré Younggren, qui n’a pas fourni de chiffres exacts.

Les patients accèdent à l’application 98point6 via des plans financés par l’employeur ou ils peuvent acheter un abonnement annuel de 20 $. Lorsqu’ils se connectent, une réponse automatisée demande ce qui les a amenés. Si les patients signalent des symptômes pseudo-grippaux, ils sont mis en relation avec un médecin 98point6.

Les médecins peuvent fournir des réponses aux questions sur le coronavirus, plus connu techniquement sous le nom de SRAS-CoV-2, qui peut provoquer la maladie COVID-19. Le dépistage 98point6 peut signaler à une personne un risque accru de COVID-19 si elle s’est rendue dans des zones à risque ou si elle a été en contact étroit avec une personne dont le test de dépistage de la maladie a été positif.

Sans test, les prestataires ne peuvent pas déterminer avec certitude si une personne souffre de coronavirus, même si elle présente les symptômes caractéristiques d’une fièvre et d’une toux sèche.

«Notre orientation est de faire partir les gens [or stay] à la maison et faire de la distance sociale », a déclaré Younggren, ce qui signifie essentiellement rester à l’écart des autres jusqu’à ce qu’une personne se sente mieux.

Les fournisseurs de 98point6 ont continué de réviser les informations et les questions utilisées pour le dépistage des coronavirus dans leur application ainsi que leurs directives cliniques pour les aligner sur les mises à jour des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

“Nous référons actuellement les patients aux autorités sanitaires de l’État ou locales s’ils répondent à la définition du CDC du niveau de risque qui mérite d’être testé”, a déclaré Younggren. «Les tests sont vraiment une ressource limitée en ce moment. Si quelqu’un est vraiment malade, nous voulons savoir, est-ce que c’est une pneumonie, est-ce la grippe, est-ce COVIDE? »

Il n’existe actuellement aucun traitement ni vaccin spécifique contre le coronavirus.

Washington a été le premier État à signaler une infection à coronavirus, et le premier décès connu de coronavirus américain s’est produit à Seattle le 26 février. Amazon a rapporté cette semaine qu’un de ses employés basé à Seattle avait été testé positif pour le virus, comme l’a fait un entrepreneur de Facebook, provoquant la fermeture temporaire d’un bureau de Seattle. Le nombre actuel de décès par COVID-19 à Washington est de 10, mercredi, avec un décès signalé en Californie.

En plus de son rôle au 98point6, Younggren est également directeur médical de la préparation aux situations d’urgence et médecin urgentiste à l’hôpital EvergreenHealth. Le campus principal d’EvergreenHealth, qui est situé à Kirkland, à l’est de Seattle, a traité six des patients décédés de COVID-19.

Les entreprises du Nord-Ouest, dont Microsoft, Amazon, Nordstrom, Facebook, Google, Rover, Tableau, Textio, Fred Hutchinson Cancer Research Center et d’autres, ont encouragé les employés à travailler à domicile si possible, et dans certains cas, ils ont exigé de le faire.

Avant l’épidémie, 98point6 avait déjà un contrat avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), qui, comme le CDC, fait partie de Health and Human Services, pour partager des informations sur les taux et la localisation de la grippe et d’autres maladies respiratoires recueillies auprès de demandes des patients. Les données, qui n’incluent pas d’informations d’identification sur les patients, pourraient aider les prestataires de soins de santé à lutter pour comprendre et contrôler la transmission du coronavirus.

“Si nous voulons mettre la main sur cela”, a déclaré Younggren, “nous devons minimiser la propagation.”

Note de l’éditeur: cette histoire a été mise à jour pour clarifier que le dépistage des coronavirus a été ajouté à l’application existante de 98point6 et pour corriger quelle agence inclut BARDA.