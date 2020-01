Comment changer de profession et ce qui se passe quand vous le faites dans Harry Potter: Wizards Unite

Une fois que vous avez atteint le niveau six dans Harry Potter: Les sorciers s’unissent, vous avez la possibilité de choisir une profession – Auror, Magizoologist ou Professor. Chaque profession a un arbre de compétences différent et est forte contre certains ennemis que vous trouverez dans les défis magiques, ce qui signifie que leurs styles de jeu sont légèrement différents. Si vous n’êtes pas satisfait de la profession que vous avez choisie ou si vous avez simplement envie de passer au niveau supérieur à une profession, vous pouvez toujours changer à tout moment. Voici une leçon rapide sur le changement de profession et ce qui se passe lorsque vous le faites.

Comment changer de profession dans Harry Potter Wizards Unite

Vous pouvez changer de profession à tout moment en vous rendant dans le menu Professions.

lancement Harry Potter: les sorciers s’unissent depuis votre écran d’accueil.

Appuyez sur le Valise.

Robinet Les professions.

Trouvez le profession vous voulez passer à

Robinet Commutateur.

Vous pourrez maintenant commencer à acquérir des compétences dans la nouvelle profession que vous avez choisie.

Que se passe-t-il lorsque vous changez de profession dans Harry Potter: Wizards Unite

Il est facile de changer de profession, mais ce n’est pas vraiment magique. Wizards Unite ne prend pas en charge le gameplay à double profession (du moins pour l’instant), donc quelles que soient les professions que vous avez actives, c’est la seule profession avec laquelle vous pouvez utiliser des sorts et des compétences.

Par exemple, si vous avez déjà commencé un Auror et avez décidé que vous aimeriez essayer d’être professeur, une fois que vous avez changé de nom, vous ne pouvez plus utiliser aucun de vos sorts Auror et vous n’en aurez pas. des buffs de l’arbre de compétences de l’Auror. Vous ne récupérez pas non plus tous les parchemins ou livres que vous avez utilisés pour passer au niveau supérieur en tant qu’Auror. Vous devrez en gagner de nouveaux.

Quelle profession choisir dans Harry Potter: les sorciers s’unissent?

La bonne nouvelle est qu’aucune de vos compétences ou sorts ne disparaît lorsque vous changez de profession, donc si vous avez envie d’essayer une nouvelle profession, vous ne perdrez pas de progrès sur votre ancienne, et vous pouvez revenir à tout moment.

Par souci d’efficacité, s’en tenir à une seule profession est le meilleur moyen de maximiser l’utilisation de vos ressources. Pourtant, si vous n’aimez pas la profession que vous avez choisie à l’origine, ou si vous souhaitez avoir une variété de choix lorsque vous vous lancez dans un défi de sorcellerie, vous pouvez facilement changer à tout moment. Vous devez faire le travail pour mettre à niveau chaque profession séparément.

Au fur et à mesure que vous jouez, vous pouvez également compléter l’arbre de compétences d’une profession. À ce stade, il pourrait être judicieux de mettre à niveau une autre profession.

Quelle profession avez-vous choisie et qu’est-ce qui vous a poussé à changer?

Faites-nous savoir quelle profession vous avez choisie et pourquoi vous avez décidé de passer dans le commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos autres guides Harry Potter Wizards Unite pour tirer le meilleur parti de votre jeu!

