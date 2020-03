Comment changer la lettre WhatsApp pour les personnes âgées

Nous utilisons de moins en moins les téléphones pour appeler, et plus pour parler aux gens via des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp. Cependant, ce n’est pas toujours un avantage pour tout le monde, car certains utilisateurs, surtout les plus anciens, ils peuvent trouver quelques inconvénients lors de la lecture de la lettre des messages.

Bien que beaucoup ne sachent pas, c’est que l’application elle-même nous permet changer et augmenter la taille des messages, mais malheureusement pas du reste de son interface.

Donc, aujourd’hui, nous voulons vous apporter cette tutoriel rapide en seulement trois étapes avec lequel nous examinerons comment modifier la lettre de WhatsApp.

Comment agrandir la police WhatsApp sur Android

Cela dit, la première chose à faire sera d’ouvrir l’application WhatsApp depuis notre téléphone. Une fois sur l’écran principal, nous accèderons au menu général en appuyant sur l’icône des trois points situé dans le coin supérieur droit, et nous sélectionnerons l’option “Paramètres” à partir de la liste déroulante.

À partir d’ici, nous sélectionnerons l’option de configuration de Chats, dans la deuxième section Paramètres de chat, nous trouverons une option appelée «Taille de police».

En cliquant sur ce dernier, une petite fenêtre pop-up s’ouvrira dans laquelle on pourra choisir la taille de la lettre (ou police) que l’on souhaite utiliser, sous les trois options “Petit”, Moyen “et” Grand “.

Malheureusement, WhatsApp Android n’offre aucun type d’aperçu pour comparer la taille de chaque ajustement, nous devrons donc confirmer le changement et aller sur l’un de nos chats pour voir les résultats de chaque changement, comme nous vous le montrons dans l’image ci-dessus.

Comment agrandir la lettre de WhatsApp dans iOS

Bien que très similaire, le processus de modification de la taille de la police sur iPhone et iPad aura quelques petites modifications dans les nomenclatures, nous préférons donc faire l’examen complet.

De nouveau à partir de l’écran principal, nous accéderons au menu général en appuyant sur icône d’engrenage (ou “Paramètres”) situé dans le coin inférieur droit. De là, nous sélectionnerons l’option de «Paramètres de chat », et enfin nous sélectionnerons “Taille du texte”.

Cependant, c’est là que nous trouverons la plus grande différence entre les systèmes d’exploitation. Et c’est qu’en utilisant une barre coulissante, on peut choisir entre sept tailles de police différentes; En plus de cela, nous pouvons trouver un petit exemple de texte en haut pour voir les changements sans avoir besoin d’aller sur les chats.