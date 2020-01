Comment Charlie Brown est devenu membre de la galerie Batman’s Rogue (Oui, vraiment)

Ces jours-ci, Homme chauve-souris scélérat Kite-Man a trouvé une renommée inattendue parmi les lecteurs de bandes dessinées grâce à son thème original basé sur le cerf-volant, son histoire d’origine étonnamment tragique et son slogan populaire, “Kite-Man, enfer ouais!” Mais quand il a été présenté pour la première fois, Kite-Man n’était guère plus qu’un parodie à peine déguisée d’un plus grand perdant de la bande dessinée – Charlie Brown de la renommée de Peanuts.

C’est vrai – bien qu’il puisse se considérer comme un criminel majeur de Gotham City aujourd’hui, les fans de longue date du méchant de haut vol savent que le vrai nom de Kite-Man est Charles “Chuck” Brown. Encore plus triste, tout le modus operandi de Chuck est probablement basé moins sur un besoin psychotique de puissance et plus sur un vain désir de déjouer finalement un certain arbre mangeur de cerfs-volants. Regardons de plus près les tout premiers jours de Kite-Man et voyons d’où sa méchanceté est vraiment née.

Tout comme le Joker, Kite-Man est un méchant avec de multiples histoires. Dans son origine DC Rebirth la plus populaire, Charles Brown était un père divorcé et alcoolique qui a entendu son fils Charles Brown Jr. prononcer la fameuse phrase «Kite-Man, enfer ouais!» En essayant de faire voler un cerf-volant. Il a ensuite été recruté par le Joker pour concevoir le Jokermobile et a ensuite pris l’identité de Kite-Man après que le Riddler a empoisonné et tué son fils.

Une histoire différente dans la série animée Batman: The Brave and the Bold révèle que Kite-Man était obsédé par Benjamin Franklin et a essayé de recréer son expérience de vol de cerf-volant une nuit sombre et orageuse. Cependant, il a choisi de faire voler son cerf-volant dans une tempête de foudre tout en portant des bretelles en métal et debout dans un seau d’eau. Grâce à ces choix insensés, il a été frappé par la foudre et psychologiquement traumatisé pour avoir commis des crimes «centrés sur le cerf-volant» (oui, vraiment).

Et dans la série animée pour adultes Harley Quinn, Poison Ivy postule simplement que Kite-Man n’était qu’un gars qui a acheté un planeur à main dans un magasin un jour et a décidé de devenir un supervillain.

La vérité est que Kite-Man a toujours été une figure énigmatique dans les bandes dessinées. Bien qu’il soit apparu dès les années 1960 dans Batman # 133, il était simplement décrit comme un autre méchant à thème jetable pour Batman et Robin à battre. Il a refait surface des années plus tard dans Batman # 315, mais a de nouveau été décrit comme un méchant glissant avec des armes en forme de cerf-volant (bien que Batman ait commencé à se demander pourquoi certains enfants ne semblaient jamais grandir et rangeaient les jouets pour enfants comme les cerfs-volants).

Ce n’est qu’à Hawkman # 4 que la véritable personnalité de Kite-Man a commencé à se montrer. Dans une bataille contre Hawkman, Hawkgirl et Zatanna, Kite-Man était appelé «Chuck» par l’une de ses cohortes. Plus tard, il s’est écrasé dans un arbre grâce à l’un des sorts annulant le cerf-volant de Zatanna et a prononcé la ligne immortelle … “Rats!”

La ligne, un slogan populaire du personnage de Peanuts Charlie Brown a finalement donné aux lecteurs des informations sur qui était vraiment Kite-Man. Bien que les problèmes juridiques aient empêché les écrivains de l’expliquer dans les moindres détails, les fans savaient que Kite-Man était vraiment Charlie Brown, en quelque sorte rendu criminellement fou après une trop de rencontres avec l’arbre mangeur de cerfs-volants.

Aussi tragique que soit cette révélation, ce qui s’est passé dans les années qui ont suivi s’est révélé encore plus tragique pour Charlie Brown (alias Kite-Man). Comme si être considéré comme un méchant de la liste C n’était pas suffisant, le pauvre Kite-Man a subi encore plus d’abus à Gotham City que Charlie Brown n’en a jamais fait du groupe Peanuts. Pendant Infinite Crisis, Deathstroke a jeté Kite-Man hors de Wayne Tower – sans son cerf-volant. Résilient comme toujours, Charlie Brown a réussi à survivre et à gagner une certaine notoriété de bas niveau dans le monde souterrain de Gotham City. Malheureusement, il a ensuite été tué et mangé par le méchant de Superman Bruno «Ugly» Mannheim.

Pourtant, vous ne pouvez pas garder un bon cerf-volant, et Kite-Man a ensuite été redémarré à la vie dans DC Rebirth, ce qui lui a finalement donné une origine avec plus de pathos et un peu de respect. Les fans ont commencé à aimer suffisamment Kite-Man pour qu’il fasse plus d’apparitions dans plus de médias qu’il n’en avait au cours des années (y compris une brève apparition dans LEGO Batman Movie). Pourtant, étonnamment, la victoire la plus touchante de Kite-Man est survenue de manière très subtile dans les derniers épisodes de la série animée pour adultes Harley Quinn.

Les fans de Longtime Peanuts savent que Charlie Brown a toujours été amoureux de la petite fille aux cheveux roux et a régulièrement essayé de l’impressionner. Malheureusement, sa malchance perpétuelle et ses larmes à souhait semblaient toujours gêner son amitié ou même sa rencontre. Pourtant, dans la première saison de Harley Quinn, Kite-Man se retrouve inexplicablement à flirter en toute confiance avec la belle (et rousse) Poison Ivy – qui se retrouve inexplicablement attirée par le super-vilain C-List. Les deux finissent par sortir ensemble et même si Ivy est initialement gênée d’être vue en public avec son Charlie Brown, elle admet finalement ouvertement être sa petite amie.

Donc, même si cela a pris plus de cinquante ans et une descente dans la psychose criminelle, Charlie Brown a finalement réussi à se réunir avec sa petite fille aux cheveux roux. Peu de méchants peuvent dire que des années de coups Homme chauve-souris les a conduits à la vie de leurs rêves, mais nous sommes prêts à parier que Kite-Man est l’une des rares exceptions.

