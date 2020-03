Comment choisir le meilleur casque sans fil pour la course et les sports

Faire de l’exercice tout seul peut devenir solitaire et c’est dans ces situations où une paire d’écouteurs sans fil peut être utile. Même si avoir un copain de fitness peut être formidable, il n’est pas nécessaire que vos meilleurs amis partagent votre enthousiasme quand il s’agit de courir ou de faire du sport.

Si vous avez l’impression que vous avez simplement besoin d’entrer dans n’importe quel magasin et de choisir un casque sans fil sans faire de recherche, nous avons des nouvelles pour vous, ce n’est pas si simple. Choisir le meilleur casque sans fil, surtout si vous êtes un coureur ou un sportif, est une tâche complexe. Un où vous devez garder à l’esprit quelques conseils, dont beaucoup sont énumérés ci-dessous.

Ils devraient être imperméables

Vous êtes obligé de transpirer chaque fois que vous courez ou que vous pratiquez un sport, et il peut même y avoir des moments où il commence à pleuvoir. Pour éviter de telles situations, il est préférable d’investir dans une paire d’écouteurs étanches et résistants à l’humidité. Sinon, vous pourriez constater que l’argent que vous avez dépensé pour de nouveaux écouteurs va à l’égout.

De plus, lorsque l’on parle de casques étanches, cela fait spécifiquement référence aux modèles résistants à la pluie et à la transpiration. Actuellement, il n’y a pas beaucoup d’options en ce qui concerne les écouteurs adaptés à la natation ou même en cas d’averse appropriée. Cela dit, comme vous ne savez jamais quand il pourrait commencer à couler, le meilleur niveau d’étanchéité possible vaut toujours l’investissement.

La qualité sonore devrait être excellente

Si vous avez pris la décision d’acheter un casque sans fil, il est évident que vous voulez que vos morceaux préférés sonnent dans vos oreilles pendant que vous êtes debout, et non dans des situations où Beyoncé est à peine audible, ou le jeu de guitare exceptionnel de Santana sonne de manière stridente. Par conséquent, la qualité sonore est importante et devrait l’être.

Si vous souhaitez bloquer le monde extérieur et vous immerger pleinement dans une course ou le sport que vous pratiquez, il est préférable de vous en tenir à une paire qui est également capable de jouer à toutes les fréquences, y compris les bas de gamme et les médiums. Un autre bon conseil est de vous assurer que le modèle laisse passer le bruit ambiant, car chaque fois que vous êtes loin de chez vous, vous devez toujours être attentif à la situation. Après tout, cela est important pour votre sécurité.

L’ajustement doit être confortable, mais sécurisé

La bonne nouvelle ici est que les bons écouteurs sans fil ont tendance à être conçus pour le fitness. Cela signifie non seulement que ces appareils s’enrouleront confortablement autour de votre tête, mais aussi qu’ils s’adapteront sur (et autour) de vos oreilles, ce qui donnera un ajustement globalement plus confortable.

Lorsque cela est possible, il est toujours préférable d’essayer le casque pour comprendre comment il se sent réellement, et si vous le trouvez trop serré ou trop lâche, il sera préférable de chercher une autre option. Surtout étant donné qu’il n’y a absolument aucune pénurie en matière de fantastiques écouteurs sans fil parmi lesquels vous pouvez choisir.

Votre style est-il en taille réelle ou en bourgeons?

Bien que ce point puisse sembler redondant, il ne l’est pas. Vous avez deux options de conception principales pour acheter des écouteurs sans fil. Le premier est la conception traditionnelle des écouteurs qui a une bande qui entoure votre tête, et les autres sont des écouteurs beaucoup plus compacts et portables. Maintenant, ces deux options ont leurs propres avantages et inconvénients, et c’est précisément pourquoi vous devez choisir entre les deux en consultant une comparaison, comme celle-ci de HowStuffWorks.

Bien que les écouteurs volumineux et de taille normale offrent un ajustement plus sûr avec un son naturel et en couches, les écouteurs sont beaucoup plus légers et peuvent facilement être conservés dans votre sac ou votre poche. Cette dernière option sera probablement meilleure pour vous si vous êtes toujours en déplacement, même si vous obtiendrez une meilleure qualité sonore de la première. Ce ne sont que quelques-uns des principaux facteurs que vous devez garder à l’esprit lorsque vous allez faire des achats de casques sans fil la prochaine fois, et trouver le bon équilibre entre tous ces points vous permettra de trouver le meilleur casque sans fil pour vous dans l’ensemble.

