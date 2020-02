Comment choisir un disque dur pour le montage vidéo sur iPad

Montage vidéo sur iPad? Oui, l’idée de faire n’importe quelle sorte de création de contenu sérieuse sur la tablette populaire d’Apple peut sembler un peu ambitieuse, mais la vérité est que ces ordinateurs mobiles minces et légers sont maintenant capables de faire un travail vidéo sérieux. Malheureusement, ils peuvent parfois aussi être à court de stockage!

Depuis l’avènement de l’iPadOS, les tablettes d’Apple prennent en charge en natif les disques durs externes, via des adaptateurs USB-C ou Lightning vers USB. Cela signifie que vous pouvez conserver des fichiers multimédias et des documents volumineux sur un lecteur externe et y accéder directement via un câble ou les copier sur le stockage interne de l’iPad si vous en avez besoin sans connexion.

Pourquoi ne pas simplement acheter un iPad avec une grande quantité de stockage interne? Eh bien, pour commencer, si vous possédez déjà un iPad, vous ne pouvez pas simplement augmenter le stockage interne. Cela signifie que dans les deux cas, vous devrez acheter une nouvelle tablette pour obtenir la capacité souhaitée. Le problème est que la mémoire à semi-conducteurs haute performance et de haute qualité qu’Apple utilise a un prix très élevé. Cela signifie qu’il est beaucoup, beaucoup moins cher d’acheter un disque dur externe si vous souhaitez effectuer un montage vidéo iPad avec de gros fichiers multimédias ou plusieurs projets.

Les entraînements mécaniques sont d’une utilité limitée

Les disques durs externes mécaniques fonctionnent très bien avec l’iPad Pro 12,9 pouces 2018 avec lequel j’ai essayé, Wwich est idéal lorsque vous devez saisir des documents ou copier une petite quantité d’informations à partir d’un disque d’archivage.

Le problème est que les vitesses relativement faibles deviennent rapidement un problème. Ce n’est pas seulement la lenteur du transfert des fichiers vidéo, pour des fichiers vidéo de haute qualité, le simple fait de regarder ou de parcourir un clip peut entraîner un bégaiement.

Les SSD externes sont presque parfaits

Nous avons essayé deux SSD externes différents avec l’iPad Pro 2018 via son port USB-C et la différence de performances est phénoménale. Bien sûr, ce n’est pas nouveau que les disques SSD sont beaucoup plus rapides que les disques mécaniques, mais dans ce cas, c’est la différence entre rendre la gestion des fichiers vidéo réalisable et en faire une perte de temps.

Les deux disques que nous avons essayés sont un disque Samsung T5 500 Go et un Seagate Fast SSD 500 Go. Le Samsung était un peu plus rapide, mais le Seagate nettement moins cher était également plus que suffisant. La prévisualisation des fichiers vidéo (même des fichiers 4K) a fonctionné sans problème directement à partir du lecteur. De même, les transferts vers et depuis le stockage interne se produisent à des vitesses vertigineuses. Ces disques durent environ 500 mégaoctets par seconde, ce qui signifie qu’il ne semble pas plus lent que de travailler à partir de la mémoire interne. C’est là que nous arrivons au seul obstacle majeur sur la voie d’un véritable montage vidéo mobile.

Sauf pour les limitations logicielles

Nous avons testé ces disques avec l’application de montage vidéo LumaFusion. À l’heure actuelle, il s’agit du logiciel de montage vidéo «sérieux» le plus connu sur iOS. Jusqu’à l’arrivée des ports de Final Cut Pro ou Premiere, bien sûr. LumaFusion fonctionne parfaitement et prend en charge le stockage externe, mais vous ne pouvez pas travailler avec des clips directement à partir de votre lecteur externe. Ils doivent d’abord être importés dans le stockage interne. Si vous avez un iPad avec 64 Go de stockage ou même le modèle 256 Go, cela signifie que vous devrez échanger des projets régulièrement.

La bonne nouvelle est que l’application vous permet de prévisualiser et de découper des clips directement à partir du SSD avant de les importer dans le projet. Il a également une fonction d’exportation de package de projet très fluide. Ainsi, vous pouvez facilement déplacer des projets terminés ou en attente sur le disque externe et vice-versa. Ce n’est pas aussi simple que cela devrait être, mais c’est certainement pratique.

Les SSD et iPads sont un match parfait pour le montage vidéo sur iPad

Voici donc les principales leçons que j’ai apprises en essayant de trouver le bon lecteur:

Les disques durs externes mécaniques sont tout simplement trop lents pour une utilisation pratique dans le montage vidéo sur iPad

En utilisant un concentrateur USB-C pour le transfert de lecteur à lecteur, les lecteurs mécaniques sont toujours pertinents pour l’archivage

Les SSD externes sont devenus très abordables, en particulier par rapport au coût du stockage interne de l’iPad

Les applications de montage vidéo ont encore du rattrapage à faire, mais c’est déjà une solution réalisable

Il y avait peu de différence de performance pratique entre le Samsung T5 et le Seagate Fast SSD. En outre, l’endurance en écriture est moins importante dans ce scénario, car le SSD externe n’est pas utilisé comme cache multimédia. À l’avenir, si les applications le permettent, l’endurance en écriture importera sur les disques externes si le cache multimédia peut y être déplacé.

Utilisez-vous une application comme LumaFusion pour éditer des vidéos sur iPad? Nous aimerions connaître vos propres expériences avec cette plateforme à maturation rapide.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: