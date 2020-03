Comment combattre le coronavirus avec Folding @ home et un PC

Vous souhaitez contribuer à la lutte contre le coronavirus? Vous pouvez mettre pliant @ home au travail avec un processeur graphique sur votre ordinateur. Vous rejoindrez une armée d’ordinateurs qui exécutent des calculs pour aider les scientifiques à comprendre le virus COVID-19.

Comment fonctionne Folding @ home?

Folding @ home est un projet informatique qui existe depuis 2000 et s’appelle «repliement protéique». Si vous installez le logiciel et rejoignez le projet, il s’exécutera en arrière-plan et utilisera la puissance de votre unité graphique (GPU) pour exécuter les calculs nécessaires. Votre PC sera l’un des centaines de milliers d’ordinateurs qui exécutent ces calculs et travaillent donc ensemble.

Auparavant, le logiciel a été utilisé pour lutter contre le cancer, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, la grippe et de nombreuses autres maladies. Maintenant, Folding @ home aide les scientifiques à comprendre la structure du virus SARS-CoV-2, qui cause COVID-19. Comme l’explique le directeur du projet, Greg Bowman, une meilleure compréhension du virus pourrait aider au développement de médicaments vitaux.

En d’autres termes, vous pouvez mettre le GPU de votre ordinateur en tâche de fond (sans vous déranger pour effectuer d’autres tâches) qui aidera les scientifiques à mieux comprendre le nouveau coronavirus et ainsi être en mesure de mieux le combattre. Vous pouvez lire les détails sur la façon dont le projet simule la dynamique des protéines COVID-19 pour rechercher de nouvelles opportunités thérapeutiques.

Ce logiciel nécessite un GPU NVIDIA ou AMD et fonctionnera mieux sur des ordinateurs avec des graphiques puissants. Mais même s’il n’est pas puissant, tout ordinateur doté de graphiques NVIDIA ou AMD peut vous aider.

Même NVIDIA a demandé aux joueurs d’installer Folding @ home et de donner toute la puissance de calcul supplémentaire dont ils pourraient disposer. Les ordinateurs du monde entier s’unissent contre la lutte contre les coronavirus.

Comment faire fonctionner le logiciel Folding @ home?

Téléchargez le logiciel Folding @ home sur votre PC et exécutez-le pour l’installer. Il est disponible pour Windows, Mac et Linux.

Une fois que vous l’avez installé, vous accéderez au Web https://client.foldingathome.org où vous pourrez contrôler le logiciel. Vous pouvez le faire de manière anonyme ou en créant un registre.

Si vous créez un registre, vous pouvez mieux suivre votre travail et gagner des points, ainsi que vous pouvez rivaliser avec d’autres personnes pour voir qui gagne le plus de points pour leur collaboration. Ce n’est rien d’autre qu’une saine compétition amicale.

Mais, il faut souligner que vous pouvez l’utiliser sans aucune inscription, de manière totalement anonyme. Vous devez sélectionner l’option »Plier comme anonyme» et cliquer sur «Commencer le pliage».

Pour vous assurer que vous contribuez à la recherche sur COVID-19, assurez-vous de sélectionner “Toute maladie” dans la liste déroulante “Je soutiens la recherche contre”. Il s’agit de l’option par défaut. Avec cette option activée, Folding @ home donnera la priorité aux travaux liés au nouveau coronavirus.

Le travail peut ne pas être disponible instantanément, en attendant, il aidera à lutter contre d’autres maladies comme la maladie d’Alzheimer, le cancer ou la maladie de Parkinson, jusqu’à ce que vous attendiez le début des travaux contre COVID-19. Vous n’avez qu’à le laisser allumé et il fera le travail automatiquement, même si vous fermez le site Web. Dans le même temps, lorsque vous devez jouer à un jeu ou à toute autre application nécessitant l’utilisation d’un GPU, l’application réduira ses ressources afin de ne pas interférer avec vos besoins,

Vous pouvez à tout moment désactiver ou activer l’aide de l’application, et même la désinstaller si vous décidez de ne plus participer.