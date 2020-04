Comment combiner plusieurs comptes Google Drive et Google Photos?

Il n’y a aucune possibilité que vous fusionniez directement des comptes Google, nous vous disons qu’il est quelque peu compliqué pour vous de déplacer vos données de l’outil A vers l’outil B. Donc, si vous souhaitez fusionner des données dans plusieurs comptes Google Drive et Google Photos, la façon de le faire facilement est comme nous l’indiquerons ci-dessous.

Et quand on vous dit que c’est compliqué, c’est parce que Google Drive et Google Photos vont se séparer. De cette façon, vous ne pourrez pas synchroniser les données entre ces deux applications et vous devrez les utiliser séparément, mais ne vous inquiétez pas, il existe des astuces pour que vous puissiez le faire.

Pour ce faire, vous devez utiliser des solutions alternatives, c’est pourquoi Google autorise les utilisateurs de Google Photos à partager les photothèques avec d’autres comptes “associés”. De cette façon, cela vous permettrait de synchroniser des photos dans chacun de vos comptes.

Avec Google Photos, il n’est pas possible de synchroniser automatiquement les données de Google Drive afin de créer un “miroir” de vos données sur plusieurs comptes. Cependant, une fois que vos données sont “fusionnées” en un seul compte, vous pouvez vous concentrer sur l’utilisation de ce compte individuel pour votre stockage de données dans le cloud.

Lorsque vous souhaitez fusionner des comptes Google Drive et Google Photos

Il n’y a pas de procédure simple ou directe pour déplacer vos données d’un compte Google Drive vers un autre. La façon la plus simple, et surtout si vous avez plusieurs comptes, est d’utiliser l’outil d’exportation de données de Google pour télécharger vos données depuis chacun de vos comptes Google.

À partir de là, vous pouvez utiliser Google Backup and Sync pour combiner vos données exportées de plusieurs comptes vers un seul compte Google.

Étapes à suivre pour configurer Google Backup and Sync

Au départ, vous devez configurer Google Backup and Sync sur votre ordinateur. Vous devez commencer par télécharger Google Backup and Sync et exécuter le programme d’installation. Cela va télécharger les fichiers nécessaires et installer sans aucune entrée supplémentaire.

Une fois Google Backup and Sync installé, vous devez l’ouvrir et cliquer sur “Démarrer” sur l’écran d’accueil. Vous devez vous connecter au compte Google sur lequel vous souhaitez copier vos données.

Ensuite, vous devez choisir les dossiers de votre ordinateur que vous souhaitez sauvegarder dans votre compte Google Drive. Par défaut, Google Backup and Sync synchronisera vos dossiers, documents et images de bureau sous Windows. Si vous voulez que cela se produise, laissez-les cochés. Sinon, vous devez les désactiver.

Pour faciliter le processus, vous devez créer un nouveau dossier sur votre ordinateur afin de pouvoir stocker les fichiers et dossiers de vos autres sauvegardes de compte Google Drive. Si l’un des dossiers par défaut est synchronisé, vous pouvez enregistrer vos fichiers qui sont archivés dans l’un d’eux.

Choisissez le dossier sur votre Google Drive et Google Photos

Si vous avez créé un nouveau dossier, vous devez cliquer sur “Choisir un dossier”. Vous devez localiser votre nouveau dossier “Fusionner”, le choisir puis cliquer sur “Sélectionner un dossier”. Lorsque vous êtes prêt, vous devez cliquer sur “Suivant”.

Si vous souhaitez fusionner des fichiers de Google Drive vers votre ordinateur, vous pouvez le faire à l’étape suivante. Vous devez sélectionner l’option “Tout synchroniser dans mon lecteur” si vous souhaitez synchroniser tout ce qui se trouve actuellement sur votre Google Drive avec votre ordinateur ou “Synchroniser uniquement ces dossiers”, si vous préférez omettre certains des dossiers.

Pour ce processus, peu importe l’option que vous allez choisir. Il vous suffit de cliquer sur “Démarrer” pour terminer la configuration. Vous devez choisir les paramètres de synchronisation de votre ordinateur et cliquer sur Démarrer pour démarrer la synchronisation. Avec Google Backup and Sync prêt, vous pouvez maintenant commencer à télécharger vos données à partir d’autres comptes Google pour les fusionner.

Téléchargez vos données depuis Google Drive et Google Photos

Google a autorisé le téléchargement d’un “fichier” depuis votre compte Google afin que chaque bit de données que Google a lié à votre compte puisse être téléchargé dans un fichier. Tout cela pour que vous puissiez le consulter ou le transférer dans un autre endroit.

De même, vous pouvez utiliser cet outil pour télécharger d’autres données Google Drive à partir de divers comptes, que vous pouvez ensuite synchroniser avec votre nouveau stockage cloud appartenant à Google.

En principe, vous devez commencer par vous assurer que vous êtes connecté au compte ou à l’un des comptes à partir desquels vous souhaitez télécharger les données. Une fois cette opération effectuée, vous devez vous rendre sur la page de téléchargement des données Google et cliquer sur “Désélectionner tout”.

Vous devez faire défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’option pour Google Drive et assurez-vous que la case est cochée. Faites glisser votre doigt vers le bas et cliquez sur “Étape suivante” pour continuer.

Vous devez maintenant cocher la case de Google Drive. Confirmez comment vous souhaitez recevoir vos données. Vous devrez également confirmer le type et la taille de votre fichier de stockage. Si vous avez de nombreux fichiers ou dossiers, Google divisera votre fichier Drive en plusieurs fichiers ZIP ou TGZ.

Vous pouvez également configurer Google pour exporter vos fichiers Drive en tant que programmes de fichiers uniques ou réguliers. Si vous souhaitez répéter ce processus régulièrement, vous devez laisser “Type d’exportation” comme option par défaut de “Fichier unique”. Lorsque l’option est prête, vous devez cliquer sur “Créer un fichier”.

Le processus d’archivage de Google commencera bien sûr par vos archives Google. Vous devrez peut-être attendre la fin du processus d’archivage, surtout si vous avez déjà un grand nombre de fichiers stockés dans le stockage Google Drive.

Vous devez connaître votre Gmail jusqu’à ce que vous receviez un e-mail vous permettant de télécharger vos fichiers de stockage. Une fois que vous pouvez recevoir l’e-mail, vous devez suivre les instructions pour télécharger les fichiers sur votre ordinateur.

Lorsque vous devez décompresser des fichiers de données Google Drive

Avec Google Backup and Sync surveillant le dossier “Merge” que vous avez créé, tout ce que vous avez à faire est de décompresser vos fichiers dans ce dossier. Vous pouvez répéter ce processus pour chaque compte Google Drive. Vous devez donc ouvrir votre fichier compressé et cliquer sur “Extraire tout” dans le coin supérieur droit de Windows ou en utilisant l’utilitaire de fichier si vous utilisez le système d’exploitation macOS.

Dans votre fichier ZIP, vous devez cliquer sur l’option «Extraire tout». Remplacez le dossier de destination par le dossier «Fusionner» que vous avez créé, puis cliquez sur «Extraire». Vous devez modifier votre dossier de destination pour qu’il corresponde à votre dossier de fusion Google Backup, puis cliquez sur Extraire.

Au fur et à mesure que les fichiers sont extraits, Google Backup and Sync peut démarrer automatiquement la synchronisation des fichiers avec votre compte Google principal. Vous devez cliquer sur l’icône Google Backup and Sync pour vérifier la progression de la synchronisation.

Comment fusionner des comptes Google Photos?

La façon de fusionner ces dossiers est beaucoup plus facile, tout cela grâce à la fonction appelée “Bibliothèques partagées” de Google Photos. Cet outil vous permet de partager l’intégralité de votre photothèque avec plusieurs comptes “associés”.

Une fois le transfert terminé, vous avez deux options. Arrêtez d’utiliser un compte précédent et concentrez-vous uniquement sur un seul compte “fusionné”. Si ce n’est pas le plus confortable pour vous, vous pouvez continuer à les utiliser tous et vos photos peuvent être partagées dans chaque compte.

Comment partager votre photothèque Google?

Vous devez d’abord accéder à Google Photos et vous connecter. Une fois connecté, vous devez cliquer sur le menu hamburger dans le coin supérieur gauche. Lorsque vous êtes dans le menu Google Photos, vous devez cliquer sur “Paramètres”. Cliquez ensuite sur “Bibliothèques partagées” dans votre zone de paramètres.

La fenêtre contextuelle «Partager votre bibliothèque» devrait apparaître. Vous devez cliquer sur “Démarrer” pour qu’il démarre. Vous devez saisir l’adresse e-mail de votre deuxième compte Google et cliquer sur “Suivant”.

Assurez-vous que l’option “Afficher uniquement les photos de ce jour” est réglée sur “Désactivé” sur l’écran suivant. Cliquez ensuite sur “Suivant”. Sur l’écran de confirmation final, vous devez cliquer sur “Envoyer une invitation” pour que votre autre compte accède aux photos stockées dans votre compte Google Photos d’origine. À ce stade, vous devez vous déconnecter de votre compte Google d’origine et vous connecter au compte Google que vous avez invité.

Voici quelques étapes pour combiner votre photothèque

Tout d’abord, vous devez vous rendre sur Gmail où vous devriez avoir une invitation en attente. Dans votre e-mail d’invitation, vous devez cliquer sur “Ouvrir Google Photos”. Cliquez ensuite sur “OK” dans la fenêtre contextuelle, puis sur “Invitation à la bibliothèque partagée” qui apparaîtra ensuite.

Si vous souhaitez vous assurer que les photos partagées entre tous vos comptes Google sont fusionnées, vous devez également vous assurer que les photos de vos autres comptes sont partagées avec le premier. Vous devez suivre le même processus pour tout autre compte que vous avez et c’est tout.

Pour ce faire, dans la fenêtre contextuelle, vous devez cliquer sur l’option «Partager de nouveau vers» puis cliquer sur «Démarrer». Assurez-vous que “Afficher uniquement les photos de ce jour” est réglé sur “Désactivé”. Cliquez ensuite sur “Suivant”, puis sélectionnez l’option “Envoyer une invitation”.

Après cela, la configuration la plus importante consiste à enregistrer automatiquement les photos de vos autres comptes sur votre nouveau compte. Dans la fenêtre pop-up “Enregistrer dans votre bibliothèque” qui apparaît après l’invitation de votre compte d’origine, vous devez cliquer sur “Démarrer”.

Basculez vers l’option «Enregistrer dans la bibliothèque» de Aucune à toutes les photos, puis cliquez sur Terminé. Une fois que vous avez cliqué, vos photos Google commenceront à être copiées de votre compte d’origine vers votre nouveau compte.

Si vous avez des comptes partagés si vous continuez sur plusieurs comptes, vous devez terminer le processus d’invitation en ouvrant l’e-mail d’invitation qui a été envoyé à votre compte d’origine. Il vous suffit de suivre les mêmes instructions que celles que nous vous avons données précédemment et avec cela, vous aurez terminé.

