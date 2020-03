Comment commander de la nourriture dans vos restaurants préférés

Acheter de la nourriture à la maison est bien plus que des pizzas. Cette nouvelle situation de confinement par le COVID-19 nous affecte tous, mais nous pouvons toujours manger dans nos restaurants préférés en quelques clics ou touches. Le livreur livrera la nourriture à votre porte.

En Espagne, les restaurants peuvent rester ouverts pour la livraison à domicile uniquement et peuvent être un bon moyen de mieux soutenir les petites entreprises locales en ces temps difficiles.

La livraison à domicile de nourriture est-elle sûre pendant la pandémie de coronavirus?

Selon Stephen Morse, épidémiologiste à l’Université Columbia, il est peu probable que les aliments cuits soient préoccupants à moins qu’ils ne soient contaminés après la cuisson. Vous voudrez peut-être éviter les aliments crus comme la salade, mais il devrait y avoir très peu de risques avec les aliments cuits correctement manipulés, a déclaré M. Morse à The Atlantic.

Il a poursuivi en disant qu’il pourrait y avoir transmission par des objets inanimés contaminés, mais il pense que la voie de transmission la plus importante est les voies respiratoires. C’est ainsi que le CDC dit que COVID-19 se propage.

Sur cette base, le principal risque est probablement lorsque les personnes infectées toussent, éternuent ou même respirent près de chez vous. L’interaction avec le livreur à domicile peut être la partie la plus risquée.

Mais c’est pour cette raison que davantage de services de livraison de nourriture s’adaptent pour que les livraisons soient sans contact. Vous pouvez leur demander de laisser la nourriture à votre porte, de sorte que vous n’ayez même pas à interagir avec le livreur, même à pouvoir donner votre propre chemin en ligne, bien sûr, tout comme le paiement de la commande elle-même.

Même si l’application ne propose aucune option de livraison sans contact, vous pouvez toujours envoyer un message via l’application, ou téléphoner au restaurant et demander aux filles de livrer de la nourriture à la porte à l’arrivée.

Maintenant, il est recommandé qu’une fois que vous recevez les aliments et touchez le récipient, lavez-vous les mains avec du savon avant de manger, puis transférez les aliments dans une autre assiette. Une fois que vous avez fini de manger, retirez le récipient dans lequel vous avez reçu la nourriture à la poubelle et lavez-vous à nouveau les mains.

Comment commander de la nourriture pour la livraison à domicile

Certains services de livraison de nourriture fonctionnent avec des services de livraison externes et d’autres ont leurs propres livreurs, comme la grande majorité des pizzerias ou des restaurants chinois.

Certains restaurants de votre région peuvent uniquement être disponibles dans des applications spécifiques. Plusieurs applications méritent un coup d’œil, surtout si vous ne trouvez pas votre restaurant préféré dans la première application que vous téléchargez.

Vous paierez probablement un peu plus que si vous deviez récupérer la nourriture, mais les frais d’expédition sont généralement faibles, pouvant aller de 1 à 3 euros.

Voici une liste d’applications pour commander de la nourriture avec livraison à domicile:

MCDonald’s: Comme vous le savez, la première franchise de restauration rapide, les hamburgers … Ils utilisent une société externe pour la livraison à domicile. Burger King: La deuxième franchise de restauration rapide, avec la même chose, les hamburgers … Ils ont leurs propres distributeurs. Just Eat: Company of services de livraison de nourriture pour bars, pizzerias, restaurants, etc. Les restaurants, bars et pizzerias ont leurs propres livreurs TooGoodToGo: Application pour acheter de la nourriture pour très peu d’argent. La nourriture est les restes des restaurants.Glovo: L’entreprise se consacre à l’achat, la collecte et l’expédition des commandes en moins d’une heure via des distributeurs indépendants. TelePizza: leader de la franchise dans le secteur, ils ont leurs propres employés. Club Vips: groupe multimarque espagnol dans le secteur de la restauration et du commerce. Il intègre des restaurants et des cafés. Eltenedor: App avec des restaurants à Madrid, Barcelone, Valence et d’autres villes en Espagne.Uber Eats: Plateforme en ligne pour commander de la nourriture à la maison. Foster’s Hollywood: chaîne de restaurants de cuisine américaine située en Espagne.

Une fois que vous avez choisi une application de livraison de nourriture et trouvé un restaurant, il vous suffit de créer un compte et de passer votre commande. Vous pouvez passer la commande via l’application depuis le mobile ou depuis le site Internet et un ordinateur.