Comment commencer à utiliser Telegram | .

Télégramme est une application de messagerie instantanée gratuite qui peut être téléchargée sur presque n’importe quel téléphone intelligent, tablette ou ordinateur – et ce guide vous apprendra comment commencer à l’utiliser. L’application est basée sur le cloud plutôt que stockée sur un appareil. Il peut être utilisé sur les téléphones intelligents et tablettes Android et iOS ainsi que sur les ordinateurs Windows, Mac et Linux. Le téléchargement de Telegram est rapide et facile et peut être utilisé en moins de cinq minutes.

Les créateurs de Telegram se vantent d’envoyer des messages plus rapidement que ses concurrents. Le concours comprend des applications et des services comme WhatsApp, Facebook Messenger et SnapChat. Telegram prend également en charge les transferts de fichiers volumineux – jusqu’à 1,5 Go par fichier. Des documents de presque n’importe quel type peuvent être envoyés à d’autres membres. Les vidéos haute définition peuvent s’adapter à la limite de fichiers avec une relative facilité.

Les fonctionnalités supplémentaires incluent la possibilité de communiquer avec jusqu’à 200 000 membres et un moyen de laisser les messages s’autodétruire avec une minuterie. Les appels vocaux et vidéo peuvent également être effectués via l’application. Depuis le lancement du service en 2013, Telegram est gratuit et ses fondateurs affirment qu’il restera gratuit. Il n’y a pas non plus d’abonnement ou d’annonce pour distraire les utilisateurs.

Comme pour la plupart des applications, le téléchargement est aussi simple que de taper Telegram dans le moteur de recherche préféré d’un utilisateur ou de visiter le site directement à telegram.org. Pour les utilisateurs d’Android, choisissez simplement l’onglet Android et il amène l’utilisateur à la page d’installation, puis appuyez sur le bouton d’installation. L’application accède automatiquement à la page d’installation et l’installation se fait en une minute. Sur un Mac ou un PC, accédez à telegram.org et téléchargez l’application. Selon la méthode d’installation de chaque système d’exploitation, suivez les étapes standard d’installation de Telegram.

Une fois l’application installée, Telegram vous demandera le numéro de téléphone principal de l’utilisateur. Saisissez le numéro et l’application enverra un code d’activation à ce numéro. Entrez le code et saisissez votre nom et téléchargez une photo de profil. Il existe une option pour utiliser son nom complet ou simplement le prénom. Cliquez sur le bouton fléché après avoir entré le nom et la photo et un message «Bienvenue dans Telegram» apparaît à l’écran. À ce stade, appuyez sur le bouton crayon dans le coin inférieur droit du téléphone pour envoyer un nouveau message à un autre membre de Telegram. L’application indiquera qu’elle a besoin d’accéder à vos contacts.

Les graphismes et l’interface de l’application Telegram sont très conviviaux. Avec un design de couleur claire et des boîtes simples à partir desquelles choisir les moyens de contacter les membres, l’application est incroyablement facile à utiliser. Lors de la première utilisation de l’application sur un téléphone, trois destinations sont affichées à l’écran. «Nouveau groupe» permet aux utilisateurs de Telegram d’ajouter d’autres utilisateurs au compte. C’est là qu’un propriétaire d’entreprise ou un coach, par exemple, peut démarrer un groupe de messagers Telegram pour parler du travail ou du prochain match de football. Dans le lien «Conversation secrète», les utilisateurs peuvent avoir des conversations secrètes non disponibles pour les groupes ou autres contacts. «New Channel» est utilisé pour envoyer des messages publics à un large public, peut-être mieux pour les célébrités ou les politiciens.

